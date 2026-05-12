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Cocaina su una nave italiana Grimaldi: sequestro da 16 chili

Il quantitativo di stupefacente contrassegnato dal simbolo della Formula 1. Il cargo italiano, non nuovo ad episodi del genere

di Giorgio Brescia - 12 Maggio 2026

Oltre 16 chili di cocaina sono stati sequestrati dalle autorità argentine a bordo della “Grande Amburgo”, nave cargo battente bandiera italiana di proprietà del gruppo Grimaldi Lines.

Sequestro cocaina in Argentina

Il sequestro è avvenuto nel porto di Zárate, circa 80 chilometri a nord di Buenos Aires, lungo il Rio de la Plata, dove l’imbarcazione era ormeggiata durante le operazioni commerciali.

Il ritrovamento della droga sarebbe scattato dopo la segnalazione di un membro dell’equipaggio al comandante della nave. Il capitano avrebbe quindi informato immediatamente la Prefettura navale argentina e le autorità doganali locali, che hanno effettuato i controlli a bordo.

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La droga a bordo di una nave italiana

Durante l’ispezione gli investigatori hanno rinvenuto 14 panetti di cocaina nascosti all’interno di un sacco di juta, per un peso complessivo superiore ai 16 chili.

I panetti erano contrassegnati con il logo ufficiale della Formula 1, un dettaglio considerato rilevante dagli investigatori. Contrassegni e simboli di questo tipo vengono infatti frequentemente utilizzati nei traffici internazionali di droga per identificare partite, organizzazioni o canali di distribuzione.

Il cargo italiano, non nuovo al rinvenimento di droga a bordo.

Le indagini

Dopo il sequestro, l’autorità giudiziaria argentina ha disposto il fermo provvisorio della nave per consentire ulteriori verifiche investigative. Al momento, però, non sono state adottate misure restrittive nei confronti dei 32 membri dell’equipaggio presenti a bordo.

La “Grande Amburgo” è una nave cargo impiegata principalmente nel trasporto internazionale di autoveicoli e container. Costruita nel 2003, ha una lunghezza di circa 214 metri e una capacità di trasporto stimata attorno ai 2.500 veicoli.

L’imbarcazione appartiene al gruppo Grimaldi, multinazionale italiana della logistica e del trasporto marittimo fondata a Napoli nel secondo dopoguerra. La compagnia opera su numerose rotte internazionali e mantiene nel capoluogo campano il proprio quartier generale e la principale base operativa.