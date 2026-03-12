Italpress Notizie Motori

BMW Group. Utili stabili grazie a una strategia vincente

di Italpress - 12 Marzo 2026

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Coerenza e resilienza: il BMW Group ha mantenuto la sua rotta nel 2025, nonostante ostacoli significativi. Grazie alla sua ampia gamma di modelli disponibili in tutte le tecnologie di propulsione, a un modello di business in crescita e globalmente equilibrato e a una gestione strategica dei costi, il BMW Group ha nuovamente registrato un utile ante imposte superiore ai 10 miliardi di euro. Nonostante gli effetti negativi dei dazi, la società ha mantenuto stabile il margine EBT al 7,7%(2024: 7,7%). Come nell’anno precedente, l’utile netto del Gruppo ha superato i 7 miliardi di euro, ponendo le basi per una proposta di dividendo in linea con il 2024.

“Visione strategica, eccellenti performance operative ed elevata affidabilità sono da sempre i tratti distintivi del BMW Group. Fin dall’inizio, abbiamo tracciato la rotta per il successo futuro dell’azienda, fondandoci su tre pilastri solidi: il nostro approccio tecnologicamente neutrale, la nostra forte presenza globale e i nostri marchi e prodotti attrattivi”, ha dichiarato Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG.

“Negli ultimi anni, abbiamo scelto il giusto posizionamento strategico. Oggi ne stiamo raccogliendo i frutti: in un contesto difficile, non abbiamo bisogno di cambiare direzione, ma possiamo mantenere la rotta e continuare a implementare la nostra strategia in modo sistematico”.

La diversità della propria gamma di prodotti rimane un fattore chiave di successo per il BMW Group: l’azienda è ben posizionata per soddisfare le diverse esigenze e richieste dei clienti a livello globale – sia oggi che in futuro – grazie a un’ampia gamma di propulsori che comprende motori a combustione interna, ibridi plug-in, propulsori elettrici a batteria e, a partire dal 2028, anche veicoli elettrici a celle a combustibile alimentati a idrogeno. Allo stesso tempo, questo approccio è fondamentale anche per una riduzione efficace delle emissioni di CO2: nel 2025 l’azienda ha leggermente superato gli ambiziosi obiettivi dell’Unione Europea (UE 27+2), con emissioni della flotta pari a 90 grammi per chilometro, senza ricorrere a meccanismi di flessibilità o pooling. Questo dimostra ancora una volta come l’approccio tecnologicamente neutrale e la protezione del clima vadano di pari passo all’interno del BMW Group.

