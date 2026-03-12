Cronaca

Bombardieri B‑2 nei cieli italiani

Perché gli avvistamenti su Torino e Udine sono l’ennesima fake news ricorrente

di Gianluca Pascutti - 12 Marzo 2026

Negli ultimi mesi i social hanno rilanciato con insistenza presunti avvistamenti di bombardieri strategici americani B‑2 Spirit nei cieli di Torino e, in precedenza, di Udine. Video sfuocati, foto scattate con il telefono e testimonianze anonime hanno alimentato un racconto che mescola suggestione, geopolitica e un pizzico di fantascienza. Ma, come spesso accade, la realtà è molto più semplice e molto meno spettacolare.

B‑2 il fantasma dei cieli

Il B‑2 Spirit è uno dei velivoli più riconoscibili al mondo, profilo a “ala volante”, tecnologia stealth, ruolo strategico. Proprio questa aura di segretezza lo rende un protagonista perfetto per la narrativa social. Ogni sagoma scura in cielo diventa “un B‑2”, ogni rumore insolito “un volo segreto della NATO”.

La verità operativa, però, è chiara. I B‑2 sono d’istanza esclusivamente negli Stati Uniti, alla Whiteman Air Force Base. In Europa operano solo dalla RAF Fairford, nel Regno Unito. Non sono mai stati schierati in Italia, né in modo permanente né temporaneo.

Il caso più recente a Torino

L’ultimo episodio è circolato nelle Valli di Lanzo e nell’area torinese. Un filmato di pochi secondi, ripreso dal basso, mostra una sagoma triangolare che molti hanno subito identificato come un B‑2.

L’analisi tecnica smentisce rapidamente questa ipotesi. La forma non corrisponde alle proporzioni reali del B‑2. La velocità è incompatibile con un bombardiere strategico e l’audio non presenta il tipico rumore dei motori General Electric F118. Nessun NOTAM, nessuna traccia radar, nessuna comunicazione ufficiale.

Udine e Aviano

Il Friuli-Venezia Giulia è un territorio abituato alla presenza militare statunitense, grazie alla base di Aviano. Questo rende ogni avvistamento più “credibile” agli occhi del pubblico, ma non cambia la realtà. Aviano nonospita bombardieri strategici e non è certificata per operazioni B‑2. Gli unici i velivoli americani presenti sono caccia tattici, non bombardieri stealth.

Gli avvistamenti friulani degli ultimi anni, spesso attribuiti a B‑2 o addirittura a velivoli “non identificati”, si sono rivelati aerei commerciali, F‑16, o semplici illusioni ottiche al tramonto.

Tra mito e realtà

Gli avvistamenti di Torino e Udine non documentano alcun bombardiere B‑2 nei cieli italiani. Sono interpretazioni errate, amplificate dai social e dalla fascinazione collettiva per uno dei velivoli più iconici della storia militare. La realtà è chiara, nessun B‑2 vola o è basato in Italia. Nessuna missione NATO prevede il loro impiego sul nostro territorio. Gli avvistamenti restano, semplicemente, fake news.