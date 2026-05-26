Cronaca

Treno travolge scuolabus in Belgio: almeno 4 morti

Il minivan era un mezzo utilizzato per il trasporto di studenti diretti a un istituto superiore locale dedicato a ragazzi con disabilità fisiche, mentali o disturbi dello sviluppo

di Dave Hill Cirio - 26 Maggio 2026

Tragedia in Belgio: treno travolge uno scuolabus a Buggenhout. I fatti, intorno alle ore 8:15. un treno passeggeri ha travolto in pieno uno scuolabus a un passaggio a livello appena fuori dalla cittadina di Buggenhout, nella provincia delle Fiandre Orientali, a nord di Bruxelles.

L’impatto è stato violentissimo e il bilancio ufficiale, rilasciato nelle ultime ore dalle autorità, è drammatico: si registrano quattro morti e due feriti gravi.

La dinamica dell’incidente e i primi rilievi di Infrabel

Il terribile scontro è avvenuto in corrispondenza del passaggio a livello di Vierhuizen. Secondo quanto riferito dal quotidiano belga Hln e dall’emittente pubblica Vrt, le telecamere di videosorveglianza della zona confermano che al momento dell’impatto le barriere del passaggio a livello erano regolarmente abbassate e i semafori d’avvertimento erano rossi.

Il treno, gestito dalla compagnia ferroviaria nazionale Sncb, era partito da Bruges ed era diretto alla stazione di Buggenhout, situata a circa un chilometro dal luogo del disastro.

Proprio la vicinanza alla stazione di arrivo ha fatto sì che il convoglio stesse già rallentando.

Come dichiarato da Thomas Baeken, portavoce di Infrabel (la società che gestisce l’infrastruttura ferroviaria belga), il macchinista ha attivato i freni di emergenza non appena si è accorto del veicolo sui binari. Ma l’impatto a quel punto è rimasto inevitabile. A bordo del treno viaggiavano circa 100 passeggeri: nessuno di loro è rimasto ferito, sebbene una persona sia stata assistita per lo stato di shock.

Il bilancio delle vittime sul minivan per studenti con bisogni speciali

Il minivan colpito dal treno era un mezzo utilizzato per il trasporto di studenti diretti a un istituto superiore locale dedicato a ragazzi con “bisogni speciali” (giovani con disabilità fisiche, mentali o disturbi dello sviluppo). A bordo del veicolo si trovavano nove persone in totale: sette studenti delle scuole superiori, l’autista e un accompagnatore adulto.

Il ministro della Mobilità belga, Jean-Luc Crucke, ha confermato ai microfoni dell’emittente Rtl l’identità delle quattro vittime decedute sul colpo. Si tratta di due passeggeri minorenni, dell’autista del van e dell’altro adulto supervisore presente a bordo. I soccorritori, giunti sul posto con numerose ambulanze e pattuglie della Polizia Federale, hanno dovuto rianimare uno dei feriti prima del trasporto d’urgenza in ospedale.

Il cordoglio delle istituzioni e le testimonianze

L’incidente ha suscitato profondo sgomento in tutta l’opinione pubblica belga ed europea. Il ministro dell’Interno del Belgio, Bernard Quintin, ha espresso il suo cordoglio attraverso un messaggio ufficiale pubblicato sulla piattaforma X.

“È con grande sgomento che ho appreso del tragico incidente a Buggenhout, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno. Il mio pensiero va alle vittime e ai loro cari. Auguro molta forza ai feriti”.

Il panico

I passeggeri del treno hanno descritto scene di puro panico ai media locali, tra cui Le Soir. Un testimone ha raccontato di aver avvertito un fortissimo boato e di aver visto uno dei finestrini anteriori del treno andare in frantumi, mentre una persona veniva sbalzata fuori dal furgone a causa della forza dell’urto. La Procura locale ha aperto un’inchiesta formale per determinare l’esatta catena causale che ha portato lo scuolabus a trovarsi sui binari nonostante i sistemi di sicurezza fossero regolarmente attivi.