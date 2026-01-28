Tecnologia

Boomers vs Web: i “nipoti digitali” trasformano i centri anziani in scuole 2.0

Solo il 4,4% degli adulti tra i 65 e i 74 anni possiede competenze digitali di base, nonostante molti usino smartphone e computer quotidianamente

di Giorgio Brescia - 28 Gennaio 2026

Dal 10 febbraio parte in Italia il progetto “Nonno Clicca Qui”: la generazione dei “nipoti digitali” porta la tecnologia nei centri anziani, la riscossa dei boomers vs il web. Studenti diventano maestri di internet per nonni curiosi, oltre 1.600 ragazzi coinvolti. Circa 4.000 over 65 impareranno a usare strumenti digitali.

Un progetto intergenerazionale concreto: boomers vs web

Il progetto si svolgerà in 20 centri anziani in tutta Italia a partire dal 10 febbraio. Nasce per colmare un gap digitale evidente tra giovani e adulti ultra-sessantacinquenni. I dati più recenti mostrano che solo il 4,4% degli adulti tra i 65 e i 74 anni possiede competenze digitali di base, nonostante molti usino smartphone e computer quotidianamente. Perciò agli anziani servono “nipoti digitali”.

Ruolo dei giovani, cosa faranno

Circa 1.600 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado si trasformeranno in docenti digitali per i loro coetanei over 65. I ragazzi insegneranno a usare smartphone, tablet e computer. Mostreranno come navigare su internet in sicurezza, usare la posta elettronica e le app. Spiegheranno come accedere ai servizi della pubblica amministrazione tramite SPID.

Competenza digitale e sicurezza

Il progetto pone particolare attenzione alla cyber sicurezza. Una parte delle attività e dei webinar coinvolgerà famiglie, genitori e studenti per sensibilizzare sull’uso sicuro della rete. I nonni impareranno non solo come fare le cose, ma come farle evitando truffe e rischi online.

Metodo di apprendimento

Le lezioni utilizzeranno il metodo “learning by doing”: attività pratiche e immediate su dispositivi reali. Non si tratta di teoria ma di esercizi concreti: si naviga insieme, si usa la posta, si scoprono le app utili. L’obiettivo è rendere gli anziani autonomi nell’uso dei dispositivi digitali.

Ponte tra generazioni

“Nonno Clicca Qui” promuove il dialogo tra generazioni. I ragazzi portano competenze tecniche e familiarità digitale. I nonni condividono esperienza di vita e approccio critico alla tecnologia. Si crea un ponte umano oltre che digitale tra generazioni distanti.

Partnership e sostegno

Il progetto è realizzato con Moige, Movimento Italiano Genitori, insieme alla Polizia di Stato e all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Il contributo arriva anche dal Fondo di Beneficenza e opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo. È supportato dalla Fondazione Longevitas Ets che ne cura l’organizzazione e i contenuti educativi.

Impatto sociale atteso

Il progetto punta non solo a sviluppare competenze tecniche, ma anche a ridurre isolamento e marginalità digitale tra gli over 65. La tecnologia diventa strumento di inclusione. Attraverso la collaborazione con scuole e centri anziani, si rafforza la comunità locale e si offrono opportunità nuove a generazioni diverse.