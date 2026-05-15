Brasile, Ancelotti prolunga fino al Mondiale 2030

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L’annuncio della federcalcio: altri quattro anni con la Selecao

di Askanews - 15 Maggio 2026

Rio de Janeiro, (askanews) – Carlo Ancelotti resterà alla guida del Brasile fino ai Mondiali del 2030. Lo ha annunciato la Federcalcio brasiliana, diffondendo un video in cui il tecnico italiano conferma il prolungamento del suo incarico per altri quattro anni, a poche settimane dall’inizio dei mondiali del 2026.

Lunedì prossimo è atteso l’elenco dei convocati, con l’attenzione puntata soprattutto su Neymar, tornato al Santos ma ancora alle prese con problemi fisici.

“Da un anno stiamo lavorando per riportare la nazionale brasiliana sul tetto del mondo – ha detto Ancelotti – Ma la Cbf e io vogliamo di più. Più vittorie, più tempo, più lavoro”. “Siamo molto felici di annunciare che continueremo insieme per altri quattro anni. Andiamo avanti insieme fino alla Coppa del Mondo 2030”.