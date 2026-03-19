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Brutto infortunio per Noa Lang, rischia di perdere un dito

L'ex Napoli si è ferito nel match contro il Liverpool sbattendo contro i cartelloni pubblicitari, il Galatasaray presenterà ricorso

di Paolo Diacono - 19 Marzo 2026

Brutto infortunio per Noa Lang, rischia di perdere un dito. L’esterno ex Napoli, che gioca con il Galatasaray, ha riportato una ferita molto grave al pollice della mano destra durante l’incontro di ieri, a Anfield Road, tra la sua squadra e i padroni di casa del Liverpool. Troppa la voglia di arrivare su un pallone lanciatogli lungo, e Noa Lang ha finito per impattare contro i cartelloni pubblicitari: un episodio come tanti altri a prima vista e invece no, perché il dito ha iniziato a sanguinare copiosamente. E adesso, dalle notizie che arrivano dalle infermerie dei club, rischia addirittura l’amputazione.

Noa Lang rischia di perdere un dito

L’infortunio dell’esterno del Galatasaray è parso fin da subito serio, anzi serissimo. Sono stati i fotografi a bordo campo a rendersi conto che il pollice della mano destra del calciatore olandese perdeva tanto, troppo, sangue. I soccorsi hanno indotto Noa Lang a farsi subito operare al dito. Per tentare in ogni modo di salvare. Il calciatore è stato trasferito in ospedale e ha lasciato il campo quando era da poco scattato il 75esimo minuto di gioco. Di una gara poi terminata col punteggio di 4-1 che ha dato al Liverpool il pass per il prossimo turno di Champions League.

La vicenda finirà in tribunale?

Il fatto che Noa Lang si sia ferito in maniera seria appoggiandosi ai cartelloni pubblicitari, e che perciò rischia di perdere un dito della mano, potrebbe finire davanti a un giudice. Il Galatasaray è infuriato e potrebbe decidere di presentare una valanga di ricorsi e denunce. Il tema sarebbe la sicurezza del campo di gioco. Lang, in fondo, non ha fatto altro che quello che fa lui, e tutti i calciatori, a ogni partita. Allungarsi sul tentativo di andare in profondità. La presenza dei cartelloni pubblicitari è stata duramente contestata dalla società turca che chiederà lumi agli organi giurisdizionali della Uefa.