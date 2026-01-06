Torino

Bussoleno, ladro in camera da letto arrestato dai carabinieri

di Redazione - 6 Gennaio 2026

Aveva fatto rientro a casa dopo i festeggiamenti di Capodanno, il proprietario di un appartamento situato a Bussoleno, comune di poco più di cinquemila abitanti della Val di Susa. Nell’avvicinarsi alla porta dell’abitazione, però, si era accorto del vetro di una finestra infranto.

Temendo che dentro casa vi fosse qualcuno, il proprietario ha immediatamente allertato i Carabinieri, i quali, nel giro di pochi minuti, sono arrivati sul posto, cogliendo sul fatto un uomo, con una torcia sulla fronte e una sul letto, impegnato a rovistare i cassetti e gli armadi nella camera da letto del proprietario.

Il reo, venticinquenne e in Italia senza una fissa dimora, è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, per “furto in abitazione”. Su disposizione della Procura di Torino, l’arresto è stato convalidato. La pena è sospesa.

