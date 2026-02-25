Italpress Notizie Motori

Byd lancia lo spot dedicato alla tecnologia DM-i Super Hybrid

di Italpress - 25 Febbraio 2026

MILANO (ITALPRESS) – BYD presenta il nuovo spot dedicato alla tecnologia DM-i Super Hybrid. L’obiettivo è coinvolgere l’audience attraverso un racconto che va oltre il mondo automotive. Lo spot si apre in un museo della tecnologia, dove oggetti che hanno segnato un’epoca – dal floppy disk all’autoradio estraibile, fino alla televisione a tubo catodico – sono esposti come reperti ormai superati. Tra queste “reliquie” compare anche il motore plug-in tradizionale, presentato come una tecnologia destinata a lasciare il passo alla nuova era Super Hybrid Dual Mode Intelligent di BYD. Il messaggio è netto: l’innovazione non si ferma e ciò che ieri rappresentava un progresso, oggi può essere superato. Con il DM-i, BYD dichiara l’inizio di una nuova fase per l’elettrificazione.Protagonista è la tecnologia DM-i Super Hybrid, sistema proprietario che ridefinisce il concetto di ibrido plug-in.Non un semplice ibrido alla spina, ma un’architettura avanzata capace di garantire trazione elettrica costante e un’esperienza di guida molto vicina a quella di un veicolo 100% elettrico.Diversamente dagli ibridi plug-in tradizionali, con la tecnologia Super Hybrid Dual Mode Intelligent la batteria non va mai a zero anche in assenza di ricarica tramite spina. Il motore termico interviene principalmente come generatore o in caso di richiesta di potenza elevata, consentendo nella quotidianità di viaggiare prevalentemente in elettrico, senza ansia da ricarica e con un’autonomia complessiva superiore ai 1.500 km nel caso di SEAL 6 DM-i. La tecnologia DM-i rappresenta di fatto “due auto in una”: i vantaggi della mobilità elettrica per l’utilizzo urbano e quotidiano, uniti alla libertà e alla flessibilità del motore termico per le lunghe percorrenze. (ITALPRESS).-Foto: ufficio stampa BYD-