Attualità

Cadavere a Chiusi, ritardo treni fino a 120 minuti: riparte l’Av

Circolazione in tilt da stamattina. Ripartita l'alta velocità

di Cristiana Flaminio - 16 Dicembre 2025

Previsti ritardi e cancellazioni

Cadavere sui binari a Chiusi, in provincia di Siena: treni in tilt. Rallentata la circolazione ferroviaria tra Roma e Firenze. Si accusano già ritardi per oltre novanta minuti. Ma la situazione potrebbe peggiorare. Il ritrovamento, difatti, insiste sulla linea dell’alta velocità tra il capoluogo toscano e la Capitale. Uno degli assi ferroviari principali e più frequentati delle tratte Av italiane. Fino a che non verranno espletate tutte le operazioni del caso, per la rimozione del cadavere rinvenuto a Chiusi e tutti i sopralluoghi del caso, la circolazione non potrà riprendere.

Cadavere a Chiusi, ritardo treni già tra 90 e 120 minuti

I disagi coinvolgono sia la linea Alta Velocità che i binari convenzionali. I Regionali, fin da subito, hanno rallentato segnando ritardi per 90 minuti. Ci saranno limitazioni alla circolazione e cancellazioni di treni che riguarderanno tutte le linee in questione. Finora i ritardi erano arrivati a ben due ore, a 120 minuti. Sarà un altro giorno di passione, dunque, per i pendolari e per chi viaggia. Con un effetto domino che interesserà la circolazione, potenzialmente, su tutto il territorio nazionale. La situazione è monitorata da Rfi, in attesa che l’autorità giudiziaria dia il via libera per riaprire al traffico ferroviario.

Riparte l’alta velocità

Dalle 11.40 la linea Alta Velocità è stata ripristinata. L’offerta ferroviaria, spiegano da Rfi, sarà riprogrammata per ovviare ai disagi patiti e per aiutare la ripresa graduale, che è in corso, della circolazione ferroviaria. mazione dell’offerta ferroviaria.