Giornata internazionale gioco, Assogiocattoli la celebra con un premio

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Il Gioco per sempre Kids Award assegnato a "La Cucaracha"

di Askanews - 11 Giugno 2026

Milano, 11 giu. (askanews) – La Giornata internazionale del gioco è stata celebrata anche a Milano con uno spazio di giochi liberi in piazza Città di Lombardia, sotto la sede della Regione. Un momento per riflettere sul senso del giocare oggi, nella nostra società. Per l’occasione Assogiocattoli ha organizzato al 39esimo piano di Palazzo Lombardia l’evento “Proteggi il gioco, proteggi l’infanzia”: un talk per sottolineare il principio che un’infanzia sana e felice nasce e cresce proprio attraverso l’attività ludica.

“Il messaggio che vogliamo lanciare oggi, che è la Giornata internazionale del gioco – ha detto ad askanews il presidente di Assogiocattoli, Genesio Rocca – è proprio il fatto di tornare a giocare. Quindi tornare a giocare, giocare tra ragazzi, giocare tra famiglie. Perché il gioco non è solo un giocattolo, ma il gioco è convivialità, inclusione, stare insieme in famiglia. Quindi è fondamentale”.

Nel corso dell’evento è stato annunciato anche il vincitore della quinta edizione del Gioco per sempre Kids Award, si tratta de “La Cucaracha”, gioco da tavolo di Ravensburger. Il premio è stato votato dagli stessi bambini e rientra nelle iniziative della campagna Gioco per Sempre, promossa da Assogiocattoli con l’intento di celebrare il valore culturale del gioco e la sua importanza fondamentale per la crescita. “Il gioco – ha aggiunto il presidente – non deve essere considerato come un premio o come un regalo da dare a Natale. Il gioco è formazione soprattutto. Ricordiamoci che durante il Covid siamo stati bravi a far riconoscere il giocattolo come un bene essenziale, quindi, Gioco per sempre cosa significa giocare tutto l’anno, perché comunque il gioco rimane sempre cibo per la mente”.

Importante poi sottolineare il ruolo che il gioco analogico svolge, proprio con la sua fisicità, in un tempo nel quale, come hanno dimostrato numerosi studi, anche i bambini più piccoli sono continuamente esposti alla vita digitale. “Non si può rifiutare il digitale – ha concluso Rocca – però è importante mantenere anche tutta la parte analogica”.

Il percorso di valorizzazione promosso da Gioco per Sempre continua poi con Giocattolo Sospeso, l’iniziativa natalizia solidale che permette a chi lo desidera di donare uno o più giocattoli ai bambini meno fortunati. Un progetto che ha permesso di donare oltre 50.000 giocattoli, portando avanti l’impegno di rimettere il gioco al centro della vita di ogni bambino.