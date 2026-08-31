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Roger Federer in lacrime alla Hall of Fame. Il giorno più emozionante della sua carriera

di Gianluca Pascutti - 31 Agosto 2026

Roger Federer è entrato ufficialmente nella International Tennis Hall of Fame di Newport, trasformando una cerimonia celebrativa in un momento di rara intensità emotiva. Il campione svizzero, 20 volte vincitore Slam, è stato accolto come una delle figure più influenti nella storia del tennis moderno. Sul palco, davanti al pubblico e alle telecamere, Federer ha mostrato il lato più umano della sua leggenda, faticando più volte a trattenere le lacrime.

Il discorso commovente di Federer

Nel suo lungo discorso, Federer ha messo da parte la retorica dei trofei per concentrarsi su famiglia, affetti e gratitudine. Ha ricordato come il tennis sia stato per lui, prima di tutto, un gioco, un modo per esprimere creatività e libertà in campo. Ha sottolineato che la fama non era il suo obiettivo principale, ma la conseguenza di una vita dedicata a ciò che amava fare ogni giorno.

Il passaggio più intenso è stato quello dedicato alla moglie Mirka, compagna di vita e presenza costante in carriera. Federer l’ha definita allenatrice, consigliera e sostegno persona di fondamentale sostegno nei momenti più difficili, fermandosi più volte per la commozione.

I ricordi di una vita nel tennis

Nel corso del discorso, Federer ha ripercorso le origini da raccattapalle a Basilea, quando osservava da vicino i professionisti e sognava di diventare come loro. Ha ricordato gli allenatori che hanno segnato la sua crescita, citando in particolare chi non c’è più e che ha lasciato un segno indelebile nella sua formazione.

Non sono mancati dettagli curiosi sulla sua carriera, dalle migliaia di fascette usate ai calzini indossati per scaramanzia, fino alle racchette incordate nel corso degli anni. Piccoli aneddoti che hanno reso il racconto più personale, avvicinando ancora di più il pubblico al lato quotidiano del campione.

Una lettera d’amore al tennis

L’ingresso di Federer nella Hall of Fame è diventato una vera e propria lettera d’amore al tennis. Più che celebrare i numeri, ha voluto ringraziare le persone che lo hanno accompagnato lungo il percorso, dai familiari agli allenatori, dai compagni di circuito ai tifosi. A Newport, Federer ha mostrato il volto più autentico della sua storia, non solo icona sportiva, ma uomo capace di emozionarsi davanti al proprio passato. Un giorno che chiude simbolicamente la carriera agonistica e apre definitivamente la porta alla leggenda, con il suo nome inciso tra quelli che hanno costruito la storia del tennis mondiale.

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