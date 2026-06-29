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Caldo asfissiante sull’Italia: bollino rosso in 22 città

Il bollettino del Ministero della Salute: ecco dove si boccheggia e domani andrà anche peggio

di Pietro Pertosa - 29 Giugno 2026

La morsa del caldo attanaglia (ancora) l’Italia: oggi sono 22 le città da bollino rosso, saliranno a 25 già domani. Il bollettino del Ministero della Salute non lascia scampo. Sarà una giornata da incubo pure quella di oggi. E i prossimi giorni, purtroppo, la situazione non migliorerà. Anzi. L’impatto è di quelli che fanno impressione perché le città complessivamente prese in considerazione sono 27. In pratica, l’ondata di calore si estenderà su tutto il Paese.

Caldo: 22 città col bollino rosso

Le 22 città da bollino rosso a causa del caldo sono state elencate dal Ministero della Salute nell’ultimo bollettino. Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Allerta arancione invece a Cagliari, Catania e Trieste mentre restano in “giallo” Messina e Reggio Calabria.

Il quadro di domani

Per martedì e mercoledì, invece, la situazione sarà ancora più pesante rispetto alle “sole” 22 città da bollino rosso. Saliranno, infatti, a 25. Oltre ad Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo, ci sarà da aggiungere all’elenco pure Cagliari, Catania e Trieste mentre Reggio Calabria “scatta” in arancione e Messina, unica e sola tra le città monitorate, rimarrà comunque col bollino giallo. Insomma, è iniziata sul serio l’estate. E il caldo, che già da giorni si estende sull’Europa e sull’Italia, sarà il leit motiv di una stagione che si preannuncia più che rovente.