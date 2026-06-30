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Domani 1 luglio 21 città col bollino rosso ma la tregua sta arrivando

Il nuovo bollettino del Ministero della Salute, cosa cambia giovedì: tutte le città più esposte al caldo

di Pietro Pertosa - 30 Giugno 2026

Sarà, domani 1 luglio, un’altra giornata campale per il meteo: bollino rosso su 21 città. Ma una pausa dalla canicola è in arrivo. Il Ministero della Salute ha aggiornato le previsioni per il caldo e il bollettino per la giornata di mercoledì rimane fitto di città a rischio ondate di calore. Tuttavia un respiro di sollievo si potrà immaginare già da giovedì quando saranno soltanto due le città in allerta massima mentre gran parte del resto del Paese sarà contrassegnato col bollino giallo.

21 città bollino rosso il 1 luglio

L’elenco delle città che saranno contraddistinte dal bollino rosso per il caldo nella giornata del 1 luglio è lungo. Fin troppo. Sono ventuno. Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona. Poi la situazione potrebbe cambiare in maniera non radicale ma, quantomeno, dando un attimo di tregua dalla canicola di queste primissime settimane d’estate.

Cosa cambia giovedì

Se il 1 luglio conta 21 città col bollino rosso, il giorno dopo sarà contraddistinto da due sole città in cui l’allerta resterà ai livelli massimi. Si tratta di Catania e Reggio Calabria. Messina, in Sicilia, “scenderà” al livello arancione. Tutto il resto del Paese, invece, sarà classificato col bollino giallo. Bisognerà, comunque, restare molto attenti. E prendere tutte le precauzioni del caso per evitare malori e malesseri che possono conseguire alle alte temperature di questi giorni. Raccomandazioni che si estendono, per prime, agli anziani e ai bambini e quindi a tutti coloro che, per problemi di salute e non solo, sono debilitati e indeboliti.