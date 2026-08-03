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Caldo, Italia in allerta: oggi 25 città da bollino rosso

di Claudia Mari - 3 Agosto 2026

L’Italia è di nuovo in allerta caldo: oggi 27 città sono sotto osservazione e ben 25 da bollino rosso.

Nuovamente nella morsa della quarta ondata di calore dell’anno, con temperature che sfiorano e in alcune aree superano i 40 gradi, soprattutto al Centro-Nord. A rendere ancora più difficile sopportare l’afa sono le cosiddette “notti super tropicali”, durante le quali il termometro non scende sotto i 25 gradi, impedendo all’organismo di recuperare dal caldo accumulato durante il giorno.

Caldo, oggi 25 città da bollino rosso

L’origine di questa nuova fase rovente è l’espansione dell’anticiclone africano, alimentato da masse d’aria molto calde provenienti dal Sahara, che stanno interessando gran parte della Penisola. Il Ministero della Salute ha confermato la situazione di massima allerta: oggi sono 25 le città contrassegnate dal bollino rosso, il livello più elevato previsto dal sistema di monitoraggio delle ondate di calore. Si tratta di una condizione che può avere conseguenze sulla salute non soltanto per anziani, bambini e persone fragili, ma anche per soggetti sani che svolgono attività all’aperto.

Le città interessate dall’allerta sono Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo, Trieste e, da oggi, anche Ancona e Bari.

Le previsioni

Sul fronte meteorologico, il quadro resta in prevalenza stabile. Al Nord il sole dominerà su gran parte delle regioni, anche se nelle ore centrali della giornata saranno possibili rovesci e temporali sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica, con qualche fenomeno residuo tra Alto Piemonte e Valle d’Aosta.

Al Centro e in Sardegna il tempo sarà generalmente sereno, salvo locali temporali pomeridiani nelle aree interne montuose. Più variabile la situazione al Sud, dove Campania, Basilicata e Calabria potranno essere interessate da piogge e brevi rovesci, mentre sulla Sicilia orientale non si escludono temporali. Cielo invece prevalentemente sereno su Molise e Puglia.

Le temperature massime continueranno a salire in diverse regioni, tra cui Lazio, Calabria, Trentino-Alto Adige e parte della Lombardia, mentre i venti resteranno deboli e i mari generalmente poco mossi.

Anche il prosieguo del mese di agosto si preannuncia all’insegna del caldo. Le proiezioni indicano una prima metà ancora dominata dall’anticiclone africano e da valori termici superiori alla media stagionale. Solo nella seconda parte del mese potrebbero aumentare le precipitazioni e l’instabilità atmosferica, con il rischio di fenomeni intensi, come temporali violenti, grandinate e forti raffiche di vento, conseguenza del contrasto tra l’aria molto calda accumulata nelle settimane precedenti e l’arrivo di correnti più fresche.