Attualità

Dopo l’incidente aereo, il terremoto in Perù

L'epicentro nel centro del Paese: scossa di 5,7 gradi

di Pietro Pertosa - 3 Agosto 2026

Non bastava l’incidente aereo a Nazca, in Perù si è registrato pure il terremoto. È stato proprio l’istituto geografico andino a rilevare il sisma. L’epicentro è stato individuato nel dipartimento peruviano di Huanuco, nella parte centrale del Paese. In particolare, il terremoto è avvenuto alle 20.42 ora locale ad Aucayacu, nell’area di Leoncio Padro, con ipocentro a una profondità stimata di circa centocinquantatré chilometri. La scossa si è registrata nella serata di domenica, con una magnitudo stimata in circa 5,7 gradi.

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Terremoto in Perù

A quanto pare, il sisma non ha causato troppe preoccupazioni ai residenti. L’istituto geografico del Perù ha difatti riferito che la scossa è stata “avvertita dalla popolazione con intensità da lieve a moderata”. Quindi, come si legge sulla nota apparsa su X il terremoto in Perù non ha fatto troppi danni. Anzi “finora non risultano danni alle persone o alle infrastrutture”. Ma ciò non significa che tutto vada bene e che la guardia di possa già abbassare. Tutt’altro. Già, perché il territorio peruviano si trova nella fascia sismica associata alla Cintura di fuoco del Pacifico, una vasta area che circonda l’oceano Pacifico e concentra gran parte dei terremoti e dei vulcani attivi del mondo. Insomma, bisogna stare molto attenti e capire se si è trattato di un episodio isolato o se è propedeutico a chissà cos’altro.