Giustizia

Il rinvio al 2027 e i nodi della transizione digitale

di Anna Tortora - 3 Agosto 2026

Il percorso del Governo sul fronte della giustizia si misura sui binari della legislazione ordinaria e della sua complessa applicazione pratica. L’ultimo passaggio, rimasto quasi in secondo piano nel dibattito politico, è contenuto nel recente Decreto Legge 12 giugno n. 100, che ha ufficializzato lo slittamento al 31 dicembre 2027 della piena operatività delle infrastrutture digitali centralizzate per la gestione delle intercettazioni.

È l’ennesima frenata di un percorso iniziato nell’agosto del 2023 con il Decreto Legge n. 105, il provvedimento che aveva introdotto la svolta: stop alla frammentazione dei dati sui server delle singole procure o nelle mani delle ditte d’appalto private, e via libera alla convergenza in un’unica rete di infrastrutture digitali interdistrettuali gestite direttamente dal Ministero della Giustizia. Una linea fortemente voluta dal Guardasigilli Carlo Nordio come misura di tutela per la privacy e per la riservatezza dei dati sensibili, volta a ridurre i rischi di leak e di diffusioni improprie di materiale d’indagine.

Tuttavia, la storia di questa riforma è una cronica rincorsa al rinvio. Prima le complessità tecniche di migrazione dei dati e i problemi di compatibilità informatica tra i diversi uffici giudiziari avevano costretto a rideterminare la fine del regime transitorio, fissandola al 31 dicembre 2026. Poi, l’ulteriore resa disposta a giugno di quest’anno evidenzia come il passaggio teorico alla centralizzazione debba fare i conti con ostacoli strutturali ancora insuperati.

Perché la gestione delle intercettazioni non è ancora al sicuro

La concentrazione di una mole simile di materiale captato esige standard di sicurezza e schermature informatiche che l’amministrazione della giustizia, oggi, non è semplicemente in grado di assicurare. Non ovunque, non in modo uniforme. Disconnettere i vecchi archivi prima che la nuova rete pubblica sia militarmente blindata avrebbe significato esporre il Paese a una vulnerabilità sistemica intollerabile, consegnando i segreti delle indagini e la sicurezza stessa dello Stato a un vuoto di protezione assoluto.

Se dal punto di vista istituzionale il rinvio si configura come un atto di necessaria prudenza tecnologica, per evitare un blackout o una vulnerabilità strutturale nei server, sotto il profilo dell’analisi politica il quadro si fa più complesso. La vicenda mostra i limiti strutturali che l’amministrazione pubblica incontra quando deve farsi carico in tempi stretti della gestione diretta di tecnologie avanzate e in costante mutamento.

La modernizzazione della giustizia si ritrova così, ancora una volta, impantanata nelle sabbie mobili di una burocrazia farraginosa incapace di correre alla stessa velocità della politica. Tradurre le intenzioni garantiste in infrastrutture reali, efficienti e soprattutto sicure si sta rivelando un’impresa titanica per una macchina statale abituata ai propri comodi e ai propri tempi.

Il dato politico, alla fine, si riduce a un rinvio forzato: fino al 2027 la gestione delle intercettazioni resterà inchiodata al modello attuale, confermando che la transizione digitale della giustizia non è un pranzo di gala, ma il vero tallone d’Achille da sanare se si vuole proteggere la libertà e la privacy dei cittadini. La spinta di Nordio c’è, ma se manca l’infrastruttura, il garantismo rischia di rimanere un bellissimo manifesto rimandato a data da destinarsi.

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