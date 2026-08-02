Cronaca

Campi Flegrei: sfollati in aumento, area senza treni

Da effettuare circa 200 sopralluoghi dei Vigili del Fuoco sugli immobili. Dall'ultimo vertice in prefettura nessuna soluzione per il trasporto ferroviario

di Angelo Vitale - 2 Agosto 2026

Emergenza Campi Flegrei: circa 320 gli sfollati, ma il bilancio è destinato a salire. Una situazione ove servono risposte immediate su vari fronti. Pozzuoli e tutta l’area a rischio isolamento ferroviario. Riaperto il porto, ancora chiuso il mercato ittico.

Campi Flegrei, quale è la situazione?

Il punto di oggi sulle conseguenze dell’attività sismica nei Campi Flegrei traccia un quadro articolato tra l’assistenza alla popolazione, le criticità infrastrutturali e le verifiche sul patrimonio culturale.

Gli aggiornamenti, al termine del Centro coordinamento soccorsi svoltosi in prefettura. Vi erano presenti il sindaco di Napoli, il presidente della Regione, i sindaci del comparto e i vertici dell’Osservatorio Vesuviano. Il bilancio provvisorio conta circa 320 persone sgomberate.

Corrispondono ai componenti di 170-180 nuclei familiari che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni.

Il numero degli sfollati appare tuttavia destinato ad aumentare. Infatti, ancora da effettuare circa 200 sopralluoghi da parte dei Vigili del Fuoco.

Poiché una parte delle persone evacuate si trova ancora in attesa di un alloggio, è stato istituito un coordinamento dedicato, guidato direttamente dalla Regione Campania, per individuare una sistemazione adeguata.

La situazione dei trasporti su ferro: Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida isolate

Se l’Osservatorio Vesuviano ha evidenziato che nelle ultime ore il quadro sismico appare meno intenso, a preoccupare è ora la situazione dei collegamenti.

Durante la riunione è stato affrontato l’impatto degli eventi sismici del 31 luglio, che hanno causato lesioni significative all’interno della galleria di Monte Olibano, nel tratto della linea Cumana compreso tra le stazioni di Dazio e Gerolomini.

Nel corso della giornata verranno svolte ulteriori valutazioni tecniche per definire la durata della chiusura al pubblico della tratta.

Il problema trasporti assume un peso strategico per la mobilità dell’area. La chiusura del segmento della Cumana tra Bagnoli e Torregaveta si somma infatti allo stop della metropolitana tra Pozzuoli e Campi Flegrei, fermata nelle ultime settimane per un eccesso di concentrazione di CO2 all’interno della Galleria flegrea.

Di fatto, in questo momento i comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida risultano tagliati fuori dal trasporto pubblico locale su ferro, spingendo le istituzioni a impegnarsi con urgenza nella ricerca di soluzioni operative.

Verifiche positive per il patrimonio archeologico

Notizie rassicuranti giungono invece dal fronte dei beni culturali. I controlli effettuati sugli storici siti dell’area non hanno evidenziato criticità: il Castello di Baia, l’Anfiteatro di Pozzuoli e l’Acropoli di Cuma hanno superato le verifiche e risultano privi di danni strutturali.

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