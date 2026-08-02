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Da Milano alla Sardegna, il panino griffato incontra il gelato d’autore

di Nicola Santini - 2 Agosto 2026

dalla pagina Instagram di De Santis Il Gelato (@ desantis.ilgelato)

Per molti anni il nome De Santis è stato legato a un’idea precisa di panino gourmet. Quello preparato con ingredienti selezionati, ricette studiate e un’identità che ha trasformato uno spuntino in una destinazione gastronomica.

Adesso quello stesso marchio prova a riscrivere un altro classico della tradizione italiana, il gelato.

La novità arriva da Porto Rotondo, dove in Piazza Casbah hanno aperto contemporaneamente il quinto ristorante De Santis Il Panino di Milano dal 1964 e il primo punto vendita di De Santis Il Gelato. Due locali affacciati sulla stessa piazza che dialogano tra loro e raccontano un’idea precisa di cucina informale, costruita sulla qualità e sulla ricerca.

La firma di Massimiliano Scotti e le tecniche dell’alta cucina

Il progetto dedicato al gelato nasce dall’incontro con Massimiliano Scotti, considerato il miglior chef gelatiere d’Europa e stabilmente presente tra i primi dieci professionisti del settore a livello mondiale. La sua firma compare su una collezione di ricette che prende le distanze dalla gelateria tradizionale per avvicinarsi al linguaggio dell’alta cucina.

L’obiettivo è portare nel laboratorio tecniche normalmente utilizzate dagli chef. Cambiano i tempi di lavorazione, le temperature, la scelta degli zuccheri e il modo di valorizzare gli ingredienti. Persino una lieve tostatura della nocciola o la temperatura del latte diventano dettagli decisivi nella costruzione del gusto.

I gusti, tra grandi classici e Sardegna nel cono

Il risultato è una carta che alterna grandi classici e creazioni ispirate al territorio sardo.

Accanto a Pistacchio salato, Nocciola Piemonte IGP, Crema antica, Caffè Espresso e Cioccolato fondente 70 per cento trovano spazio gusti che raccontano l’isola attraverso i suoi prodotti. C’è il Mirto Rosso di Sardegna, la Pesca Bianca al Vermentino, l’Arancia rossa con zafferano di Sardegna e una versione della Seadas trasformata in gelato con ricotta, miele di corbezzolo e limone. Tra le proposte più insolite figurano anche Fragole, Basilico e Champagne e Lamponi con Rosmarino sardo.

La crescita del marchio, dopo Milano il Principato di Monaco

L’apertura rappresenta anche una nuova tappa nel percorso di crescita del marchio De Santis, guidato dall’imprenditore Angelo Moratti.

Dopo i ristoranti di Milano, il locale ospitato nella Rinascente di Roma e quello all’interno della sede Mediaset, il brand sceglie Porto Rotondo per sperimentare un format che unisce panino e gelato in un unico indirizzo gastronomico.

Il prossimo passo annunciato sarà l’arrivo nel Principato di Monaco.

Più che aggiungere un dessert al menu, De Santis prova così a costruire un nuovo racconto del gelato artigianale, trattandolo con lo stesso livello di ricerca che negli ultimi decenni ha trasformato il suo panino in uno dei simboli della ristorazione milanese.

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