Salute

Gli errori da evitare e le buone abitudini per un’estate in equilibrio

Dal costume bagnato al contatto diretto con lettini e superfici umide: come evitare le infezioni vaginali

di Angelina De Santis - 2 Agosto 2026

L’estate cambia ritmi, abitudini e stili di vita. Si passa più tempo in spiaggia, in piscina o all’aria aperta, si viaggia di più e si modificano anche gesti apparentemente banali. Proprio questa combinazione di fattori può mettere sotto pressione il delicato equilibrio dell’ambiente intimo femminile, favorendo la comparsa di irritazioni, cistiti e infezioni vaginali. Più che la stagione, infatti, incidono caldo, umidità e comportamenti quotidiani che alterano il microbiota vaginale, il sistema di microrganismi che protegge naturalmente la mucosa.

«Le infezioni vaginali sono frequentemente associate a uno squilibrio del microbiota, cioè l’insieme dei microrganismi che contribuiscono alla protezione della mucosa e al mantenimento dell’equilibrio locale», spiega Marco Grassi, ginecologo di Ascoli Piceno. «Quando questo sistema si altera viene meno lo scudo difensivo naturale e possono comparire sintomi come irritazione, bruciore, aumento delle secrezioni o infezioni ricorrenti».

Costume bagnato ed effetto serra, i rischi in spiaggia

Secondo lo specialista, durante l’estate aumentano contemporaneamente diversi fattori di rischio. Restare a lungo con il costume bagnato dopo un bagno al mare o in piscina mantiene infatti la zona genitale in un ambiente caldo e umido favorevole alle irritazioni. Lo stesso accade quando sopra il costume ancora bagnato si indossano pantaloncini, parei o copricostumi, che trattengono ulteriore calore.

Anche sedersi direttamente su lettini, sdraio o superfici umide può irritare la delicata cute vulvare. Un semplice telo personale rappresenta una protezione efficace. Attenzione inoltre a pantaloni molto aderenti e biancheria sintetica, che limitano la traspirazione creando il cosiddetto effetto serra, favorevole agli squilibri della flora vaginale.

Chi pratica attività sportive all’aperto dovrebbe cambiarsi appena possibile. Restare con indumenti impregnati di sudore dopo una corsa, un’escursione o una partita di beach volley aumenta attrito e umidità nella zona intima.

Creme solari, salviette profumate e depilazione: gli errori nascosti

Tra gli errori più sottovalutati rientra anche l’utilizzo di creme solari, oli o prodotti profumati vicino all’area vulvare. «La cute vulvare è particolarmente delicata e ricca di terminazioni nervose», osserva Grassi. «Alcuni ingredienti contenuti nei cosmetici possono alterare la barriera cutanea e favorire dermatiti irritative o da contatto».

Durante le vacanze molte donne ricorrono anche alle salviette intime profumate. Se contengono sostanze antibatteriche o profumi possono alterare ulteriormente il delicato equilibrio locale. Anche la depilazione frequente, attraverso rasatura o ceretta, può provocare microlesioni della pelle che facilitano irritazioni e sovrainfezioni.

Zuccheri, idratazione e il rischio cistite in viaggio

Un ruolo importante spetta anche all’alimentazione. Gelati, granite, cocktail e bevande zuccherate vengono consumati con maggiore frequenza durante i mesi caldi. «L’equilibrio dell’ambiente vulvovaginale risente anche dello stato metabolico generale», spiega il ginecologo. «Un eccessivo apporto di zuccheri può favorire la candidosi vulvovaginale, mentre una corretta idratazione contribuisce al benessere dell’apparato urogenitale e delle mucose genitali».

Infine, durante viaggi e spostamenti, molte persone rimandano la minzione perché faticano a trovare servizi igienici. La permanenza prolungata dell’urina nella vescica facilita la proliferazione batterica e aumenta il rischio di infezioni urinarie.

«L’ecosistema vulvovaginale è regolato da un equilibrio complesso tra microbiota, caratteristiche fisiologiche locali e fattori esterni», conclude Grassi. «Con il cambiamento delle abitudini tipico dell’estate diventa ancora più importante adottare comportamenti corretti per preservare le difese naturali dell’apparato genitale femminile».

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