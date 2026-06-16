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Zaniolo-Udinese, scoppia il caso ingaggio. Riscatto sì, ma il giocatore è amareggiato

Il riscatto dal Galatasaray e il nuovo contratto che non è stato ancora stato concordato.

di Gianluca Pascutti - 16 Giugno 2026

L’Udinese ha esercitato il diritto di riscatto su Nicolò Zaniolo dal Galatasaray, il trequartista ora appartiene al club friulano a titolo definitivo. Il nuovo accordo prevede un contratto fino al 30 giugno 2029. La società bianconera investe su Zaniolo dopo una stagione molto positiva. Gol, assist e continuità hanno convinto la dirigenza a puntare su di lui nel medio periodo. Il progetto tecnico ruota anche attorno alla sua qualità tra le linee.

Il nodo ingaggio che blocca la serenità

Il vero problema riguarda l’ingaggio del giocatore. La scorsa estate l’operazione nacque negli ultimi minuti di mercato, le parti chiusero in fretta, con una formula che rimandava il tema stipendio al momento del riscatto. Oggi quella scelta pesa. I termini economici legati al riscatto non rispecchiano il valore attuale di Zaniolo. Il giocatore guadagnava cifre più alte in Turchia e ora chiede un adeguamento. L’Udinese e il suo entourage hanno già avviato diversi contatti. Le trattative però non hanno ancora prodotto un’intesa definitiva. Il club vuole tenere i conti in ordine, mentre il calciatore pretende un riconoscimento coerente con il rendimento.

L’amarezza di Zaniolo e il messaggio al club

Zaniolo vive questa fase con grande amarezza. Si sente deluso dalla dinamica che ha portato al riscatto, non contesta la scelta tecnica, né l’ambiente di Udine, che apprezza molto. Il malumore nasce dal percorso che ha portato alla firma definitiva. Lui e il suo entourage si aspettavano un confronto chiaro prima dell’esercizio del riscatto. Quel confronto, secondo la loro versione, non ha ancora prodotto il risultato sperato. Il messaggio al club resta comunque costruttivo, la volontà dichiarata punta a un accordo che soddisfi entrambe le parti. Zaniolo non chiude la porta all’Udinese, ma pretende basi solide per restare.

Cosa può succedere adesso

Lo scenario resta aperto. Un’intesa rapida blinderebbe Zaniolo al centro del progetto bianconero. Uno stallo prolungato, invece, potrebbe riaccendere voci di mercato attorno al suo nome. L’Udinese ha in mano il cartellino e un asset importante per il futuro mentre Zaniolo ha ritrovato continuità, numeri e centralità in Serie A proprio grazie alla società bianconera che ha creduto in lui. La partita, quindi, è tutta da giocare.