Attualità

Canada, incendio in una base militare: 4 morti

I fatti durante una esercitazione militare ad alta intensità con l'uso di bombe e altri ordigni

di Giorgio Brescia - 19 Ottobre 2026

Tragedia militare in Canada: quattro morti e decine di feriti nell’incendio alla base di Wainwright.

L’incendio nella base

Un grave e devastante incendio ha travolto la base militare delle forze armate canadesi CFB Wainwright, situata ad est di Edmonton nella provincia dell’Alberta.

Il premier canadese Mark Carney ha confermato in un discorso alla nazione da Ottawa un bilancio drammatico. Quattro militari morti e 39 feriti, di cui almeno 19 versano in condizioni critiche negli ospedali della regione.

Carney ha definito l’accaduto “una delle peggiori tragedie per le forze armate su suolo canadese in tempo di pace”.

La dinamica e i motivi dell’esplosione

Secondo quanto ricostruito dai media internazionali e spiegato in conferenza stampa dal Generale di Brigata L.W. Rutland, il rogo è scoppiato durante un’esercitazione a fuoco reale. Era una prova ad alta intensità condotta dal 3° Battaglione della Princess Patricia’s Canadian Light Infantry insieme a varie unità di riserva, in vista di un prossimo dispiegamento operativo in Lettonia.

L’uso di ordigni e bombe a mano

I soldati della Compagnia C stavano effettuando simulazioni d’attacco tattico utilizzando bombe a mano ed esplosivi da addestramento all’interno del poligono di tiro.

Il propagarsi delle fiamme

L’esplosione e il calore generato dagli ordigni hanno innescato un rogo che, favorito dai forti venti, si è propagato a ritmi rapidissimi nell’area boschiva e vegetale della base, travolgendo la zona in cui le truppe stavano simulando l’ingaggio.

Esclusa la pista terroristica

Il Ministero della Difesa e la Royal Canadian Mounted Police hanno aperto un’inchiesta formale, precisando che non vi è alcuna evidenza o sospetto di matrice terroristica o atto ostile.

Emergenza sanitaria e ospedali in “Codice Arancione”

La gravità dell’incidente ha fatto scattare il protocollo per catastrofi a massa d’urto nelle strutture sanitarie della zona.

I soccorsi d’urgenza

Sul posto sono intervenuti elicotteri dell’elisoccorso Stars, aerei ambulanza e decine di mezzi terrestri per evacuare le vittime verso gli ospedali di Edmonton, Calgary e Red Deer.

Paracadutisti medici d’emergenza dell’aeronautica sono stati lanciati nell’area per prestare le prime cure.

Condizioni critiche

Molti dei soldati ricoverati presentano ustioni di varia gravità ed escoriazioni polmonari da inalazione di fumo. I casi più complessi sono stati presi in carico dal centro specializzato per grandi ustionati dell’Ospedale dell’Università dell’Alberta.