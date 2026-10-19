Rinnovo tessera sanitaria, falsa mail: è una truffa
L'allarme del ministero: ecco cosa bisogna fare
Tessera sanitaria, allarme truffa: il Ministero della Salute mette in guardia da una falsa e-mail.
Allarme truffa
Attenzione alle truffe digitali che prendono di mira i dati personali dei cittadini. Il Ministero della Salute ha lanciato un alert ufficiale sul proprio sito e sui canali social per mettere in guardia contro una campagna di phishing in corso. E’ condotta utilizzando indebitamente il nome e i loghi del ministero.
Le comunicazioni ingannevoli, che invitano a inserire le proprie informazioni per il rinnovo della tessera sanitaria, non sono comunicazioni ufficiali ma tentativi di frode finalizzati al furto di identità e dati sensibili.
Come funziona la truffa delle e-mail civetta
Il meccanismo fraudolento spiegato dai tecnici di Lungotevere Ripa segue lo schema classico del raggiro online.
L’esca del rinnovo
L’utente riceve una mail in cui viene sollecitato a cliccare su un link per completare la procedura di rinnovo del documento sanitario.
Il falso sito istituzionale
Il collegamento rimanda a un portale clone, costruito graficamente per somigliare alle piattaforme governative.
La sottrazione dei dati
Nel sito falso viene richiesto di compilare un modulo inserendo un’ampia gamma di dati personali e sensibili. Informazioni che, come avverte il Ministero, rischiano di essere utilizzate per clonare documenti, rivendere pacchetti di dati o compiere altre attività illecite.
Come difendersi: il vademecum del Ministero
Dal Ministero della Salute ribadiscono che non vengono mai inviate e-mail per richiedere dati personali tramite moduli esterni o non istituzionali. Qualsiasi procedura va gestita esclusivamente mediante i canali ufficiali dell’amministrazione.
Cosa fare se si riceve la falsa e-mail
Non cliccare sui link o sui pulsanti presenti nel testo del messaggio.
Non compilare alcun modulo e non fornire per nessun motivo dati personali o bancari.
Cancellare immediatamente la mail dalla propria casella di posta.
Consultare unicamente il portale ufficiale del Ministero della Salute e delle autorità competenti per verificare eventuali comunicazioni reali.
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