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Rinnovo tessera sanitaria, falsa mail: è una truffa

L'allarme del ministero: ecco cosa bisogna fare

di Daniel Walker - 19 Ottobre 2026

Tessera sanitaria, allarme truffa: il Ministero della Salute mette in guardia da una falsa e-mail.

Allarme truffa

Attenzione alle truffe digitali che prendono di mira i dati personali dei cittadini. Il Ministero della Salute ha lanciato un alert ufficiale sul proprio sito e sui canali social per mettere in guardia contro una campagna di phishing in corso. E’ condotta utilizzando indebitamente il nome e i loghi del ministero.

Le comunicazioni ingannevoli, che invitano a inserire le proprie informazioni per il rinnovo della tessera sanitaria, non sono comunicazioni ufficiali ma tentativi di frode finalizzati al furto di identità e dati sensibili.

Come funziona la truffa delle e-mail civetta

Il meccanismo fraudolento spiegato dai tecnici di Lungotevere Ripa segue lo schema classico del raggiro online.

L’esca del rinnovo

L’utente riceve una mail in cui viene sollecitato a cliccare su un link per completare la procedura di rinnovo del documento sanitario.

Il falso sito istituzionale

Il collegamento rimanda a un portale clone, costruito graficamente per somigliare alle piattaforme governative.

La sottrazione dei dati

Nel sito falso viene richiesto di compilare un modulo inserendo un’ampia gamma di dati personali e sensibili. Informazioni che, come avverte il Ministero, rischiano di essere utilizzate per clonare documenti, rivendere pacchetti di dati o compiere altre attività illecite.

Come difendersi: il vademecum del Ministero

Dal Ministero della Salute ribadiscono che non vengono mai inviate e-mail per richiedere dati personali tramite moduli esterni o non istituzionali. Qualsiasi procedura va gestita esclusivamente mediante i canali ufficiali dell’amministrazione.

Cosa fare se si riceve la falsa e-mail

Non cliccare sui link o sui pulsanti presenti nel testo del messaggio.

Non compilare alcun modulo e non fornire per nessun motivo dati personali o bancari.

Cancellare immediatamente la mail dalla propria casella di posta.

Consultare unicamente il portale ufficiale del Ministero della Salute e delle autorità competenti per verificare eventuali comunicazioni reali.

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