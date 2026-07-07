Cronaca

Bari, trascinano il cane con l’auto: multa da 16mila euro per gli ex proprietari

di Francesca Petrosillo - 7 Luglio 2026

Due ex proprietari di un cane sono stati condannati al pagamento di una multa complessiva di 16mila euro dopo aver trascinato l’animale con un’auto lungo la strada provinciale tra Cassano delle Murge e Altamura, in provincia di Bari. L’episodio, avvenuto nel gennaio 2025 e documentato da un video, aveva suscitato forte indignazione. Il cane, chiamato Rambo, è stato soccorso, curato e successivamente adottato.

Il patteggiamento e la condanna

La LAV (Lega Anti Vivisezione) ha reso noto che il Tribunale di Bari ha accolto la richiesta di patteggiamento avanzata dai due imputati. La sentenza, ormai definitiva, prevede una sanzione di 8mila euro ciascuno. Inoltre dovranno rimborsare le spese legali sostenute dalle parti civili, tra cui la stessa associazione animalista che aveva presentato la denuncia.

Cane trascinato con l’auto: Rambo trovato ferito e in grave stato di stress

Determinante è stato l’intervento di due cittadini che, assistendo alla scena, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. All’arrivo della polizia locale di Cassano delle Murge, il cane presentava gravi ferite ed evidenti segni di sofferenza.

Il successivo ricovero in una clinica veterinaria ha confermato un quadro clinico molto serio: profonde lesioni sanguinanti alle zampe e all’addome, causate dallo sfregamento sull’asfalto durante il trascinamento, oltre a un forte stato di stress e paura.

Dopo il sequestro, Rambo è stato affidato al canile comunale di Cassano delle Murge, dove ha iniziato il percorso di recupero prima di trovare una nuova famiglia pronta ad adottarlo.

La LAV: “Sanzione non proporzionata alla gravità dei fatti”

Secondo la LAV, la pena inflitta non rispecchia la gravità del maltrattamento subito dall’animale. L’avvocata Annarita D’Errico, responsabile degli sportelli LAV contro i maltrattamenti sugli animali, ha evidenziato come l’attuale sistema sanzionatorio presenti ancora criticità, nonostante le modifiche introdotte dalla riforma del 2025.

L’associazione ribadisce la necessità di pene più severe e realmente proporzionate nei casi di maltrattamento animale. E sottolinea che gli animali sono esseri senzienti e meritano una tutela effettiva anche sul piano giudiziario.

Cane trascinato con l’auto: una vicenda che riaccende il dibattito sul maltrattamento degli animali

Il caso di Rambo torna ad accendere il confronto sull’efficacia delle sanzioni previste per chi si rende responsabile di maltrattamenti nei confronti degli animali. Per le associazioni animaliste, episodi di questa gravità richiedono provvedimenti più incisivi, affinché simili comportamenti vengano puniti in modo adeguato e abbiano un reale effetto deterrente.

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