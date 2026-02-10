Economia

Altro che festa! Il Capodanno cinese tramortisce l’occidente

Una pausa che smonta le nostre certezze e rivela chi detta davvero il ritmo del pianeta

di Andrea Fiore - 10 Febbraio 2026

Ogni anno, mentre la Cina spegne le macchine e accende le lanterne, l’Occidente entra in una danza involontaria: c’è chi si lamenta, chi corre, chi impreca e chi, in silenzio, incassa. Lo stop del Festival di Primavera non è un imprevisto: è un rituale globale che ci trova sempre scoperti. I pianificatori, quelli che non si fanno travolgere, hanno già ordinato tutto a novembre e osservano il caos con la freddezza di chi ha previsto la mossa. Hanno magazzini pieni quando gli altri hanno solo urgenze, vendono mentre gli altri aspettano, mantengono i prezzi mentre gli altri li subiscono.

Non è genialità, è metodo. E in un mondo che vive di emergenze, il metodo è un atto di lucidità feroce.

L’economia del panico: il mercato parallelo della scarsità

Attorno ai pianificatori si muove un teatro di figure che prosperano nella scarsità. Chi ha “l’ultimo stock” diventa un oracolo, chi ha comprato mesi prima ora rivende come se avesse in mano tartufi bianchi, chi sa usare la frase “dopo il Capodanno non si trova più niente” trasforma un blocco logistico in una leva psicologica. È un’economia laterale, fatta di tempismo, fiuto e una certa spregiudicatezza chirurgica. E mentre qui ci agitiamo, la Cina esercita il suo potere più elegante: quello di fermarsi.

Impone il proprio calendario, ricorda che la globalizzazione ha un baricentro, mostra che il tempo non è neutrale ma una forza che qualcuno controlla.

Quando un Paese può spegnere tutto e far tremare le supply chain globali, non è solo un Paese: è un metronomo planetario.

I veri sconfitti: gli ultimi romantici del “sempre disponibile”

I perdenti veri sono quelli che vivono come se il mondo fosse un supermercato aperto 24/7, quelli che ordinano all’ultimo minuto e poi si stupiscono, quelli che ogni anno scoprono “che in Cina è Capodanno” come se fosse una rivelazione. Il Festival di Primavera non punisce: svela. Svela chi sa leggere il ritmo e chi lo subisce, chi anticipa e chi rincorre, chi ha capito che la logistica non è una catena di container ma una catena di persone, riti, pause, culture.

E la verità più laterale, quella che preferiamo ignorare, è che questo blocco annuale è la radiografia di una dipendenzache continuiamo a mascherare con parole rassicuranti. Ci piace credere di essere al centro del mondo, ma basta una settimana di lanterne rosse per far saltare la nostra coreografia occidentale, così fragile che un calendario altrui la manda in tilt.

Il veleno è che non impariamo mai: ogni anno ci stupiamo, ogni anno ci lamentiamo, ogni anno inciampiamo nello stesso punto. E mentre noi ci agitiamo, la Cina si concede il lusso più grande: fermarsi. Un lusso che noi non abbiamo più, e che forse non abbiamo mai avuto.

Una verità ferrosa, difficile da masticare: non è la Cina a fermarci. Siamo noi che non sappiamo stare in piedi quando qualcuno smette di correre.

