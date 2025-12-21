Turismo

Capodanno a Gardaland: tra groove anni Settanta e festa immersiva totale

di Sacha Lunatici - 21 Dicembre 2025

Un Capodanno immersivo per inaugurare il 2026

Gusto, spettacolo per tutte le età e l’inconfondibile groove anni ’70 per inaugurare il 2026 in grande stile. Il 31 dicembre gli hotel di Gardaland Resort si trasformano in un palcoscenico immersivo per celebrare l’arrivo del nuovo anno e la conclusione delle celebrazioni per il 50° anniversario del Parco, con un evento che unisce musica, intrattenimento e alta cucina.

“Shine On ’75”, omaggio alla storia di Gardaland

“Shine On ’75” è un omaggio all’anno in cui Gardaland ha aperto per la prima volta le sue porte, dando avvio a un percorso che, mezzo secolo dopo, continua a coinvolgere generazioni di visitatori. Un Capodanno pensato per famiglie, coppie e gruppi, all’insegna della condivisione e della voglia di festeggiare insieme.

La serata prende il via alle ore 20.00 con animazione e musica dal vivo, accompagnando gli ospiti verso il cenone di fine anno, strutturato come un vero e proprio percorso gastronomico: calice di benvenuto, entrée, antipasti, primi e portata principale.

Il menù gourmet e le proposte per tutti

Tra le proposte in menù figurano le code di gambero rosa con salsa cocktail e pane panko alle erbe, il risotto carnaroli mantecato con polpa e crema di scampi e, come piatto principale, il tournedos di filetto di manzo al pepe verde con spinacio fresco, salsa bernese agli agrumi e patate novelle alla paprica dolce. Sono previste anche opzioni vegetariane, vegane e gluten-free, oltre a un menù dedicato ai più piccoli.

Il momento del dessert segna il passaggio al nuovo anno con una reinterpretazione contemporanea della classica crêpe suzette, seguita dal pandoro della tradizione veronese e dal brindisi di mezzanotte. Non manca il rito beneaugurante con finger food di cotechino artigianale e lenticchie.

Capodanno a Gardaland 2026: la festa continua dopo la mezzanotte

Dopo la mezzanotte la festa prosegue con musica, balli e intrattenimento, in un clima che richiama l’energia e la spensieratezza degli anni Settanta, cifra stilistica dell’intero evento.

Gardaland Resort propone pacchetti soggiorno e cenone a partire da 359 euro a persona, comprensivi di almeno due notti negli hotel tematizzati – Gardaland Hotel o Gardaland Adventure Hotel – con colazione inclusa, ingresso a Gardaland Park per due giorni e un accesso al Sea Life Aquarium per persona. “Shine On ’75” è incluso per gli ospiti del Gardaland Hotel presso il Wonder Restaurant e per quelli del Gardaland Adventure Hotel presso il Tutankhamon Restaurant.

Dress code anni ’70 e coinvolgimento degli ospiti

A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, un dress code ispirato agli anni ’70, per trasformare il Capodanno 2026 in una celebrazione collettiva di musica, stile e divertimento.

Durante il periodo di Gardaland Magic Winter, il Parco e il Sea Life Aquarium resteranno aperti tutti i sabati e le domeniche dalle 10.30 alle 18.00, con aperture straordinarie il 22, 23 e 24 dicembre. Chiusura il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio, apertura quotidiana.

