Pace in camera, party sul rooftop: il Capodanno al Seven Rooms di Milano è perfetto per cani e city dwellers

di Alessandra Iannello - 14 Dicembre 2025

Capodanno pet-friendly tra cani e city dwellers

I botti di Capodanno sono una vera e propria tortura per i nostri amici a quattrozampe. Il loro udito finissimo, la percezione dei suoni da parte di un cane è quattro volte più forte di quella degli umani, amplifica così tanto i rumori forti e improvvisi delle esplosioni dei petardi e dei fuochi d’artificio che, oltre a causare loro stress, paura e ansia, può portare anche danni irreversibili che possono arrivare fino alla perdita permanente dell’udito. Fra i consigli dei veterinari per proteggerli, c’è tenerli in un ambiente sicuro e tranquillo, non lasciarli soli e mostrare calma e rassicurazione. Tutte cose che danno poco spazio con la voglia di uscire e fare festa.

Un nuovo modo di vivere il 31 dicembre

Per conciliare la voglia di festeggiare degli umani e la necessità di tranquillità dei nostri amici pelosi il Collini Rooms ha lanciato un nuovo modo di vivere il 31 dicembre. Situato appena fuori dal centro di Milano, nel cuore dell’area di via Mecenate, tra spazi rigenerati e luoghi iconici come gli Studios RAI e sedi di brand di alta moda, l’hotel s’inserisce in uno scenario urbano in profonda trasformazione, dove l’ex distretto industriale ha lasciato spazio a un vibrante polo creativo e culturale. Nelle immediate vicinanze, si trovano anche il quartiere Ortica, celebre per i suoi murales, e la Fondazione Prada, centro d’arte contemporanea tra i più significativi in Europa.

Pace per i cani, divertimento per gli umani

Lontano da rumori, fumogeni ed esplosioni, la struttura offre un’oasi di tranquillità ideale per i quattro zampe più sensibili, senza rinunciare al divertimento. È il concept che definisce la proposta di quest’anno: pace in camera per i cani, party sul rooftop per gli ospiti. Il Pacchetto Capodanno Pet-Friendly prevede che gli ospiti possano portare il loro cane a dormire in una camera deluxe silenziosa e confortevole, attrezzata con Welcome Goodie Bag contenente croccantini, giochini e una morbida copertina.

Il rooftop si trasforma in Wonderland

Mentre i cani riposano serenamente e al sicuro, gli umani salgono al rooftop, dove il Collini Rooms si trasformerà in Wonderland: un mondo incantato dove il tempo si piega alla meraviglia, i sapori diventano magia e ogni dettaglio racconta una favola. Anche il menu sarà a tema Paese delle Meraviglie dall’antipasto Il Bianconiglio e Il Tempo (tataki di vitello marinato agli agrumi, servito con maionese al bergamotto e chips di verdure croccanti) al primo Il Cappellaio Matto (risotto mantecato al Parmigiano Reggiano 36 mesi, impreziosito con lamelle di tartufo nero e burro acido); dal secondo La Cena del Brucaliffo (guancia di manzo brasata al vino rosso, accompagnata da crema di castagne affumicate e rafano fresco) al dessert La Regina di Cuori (pera Williams cotta a bassa temperatura con cuore alla nocciola e salsa al cioccolato)

Festa, musica e un Capodanno su misura

Tra orologi impazziti, tè del Cappellaio Matto e atmosfere surreali, gli ospiti potranno salutare l’anno nuovo con DJ set, intrattenimento internazionale, champagne e una vista privilegiata sui fuochi d’artificio da una distanza perfetta: suggestiva, ma non rumorosa. “Il nostro obiettivo – spiega Antonio Di Meglio, general manager di Collini Rooms – è stato di creare un Capodanno dove cani e umani potessero entrambi sentirsi al posto giusto. I city dwellers possono finalmente scappare dal caos, lasciando che i loro cani riposino in pace mentre loro si godono una festa raffinata e divertente”.

