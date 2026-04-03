Economia

Aerei senza carburanti, trema il turismo: rischio paralisi per le vacanze

Ultimo carico di cherosene in arrivo a Rotterdam il 9 aprile: se la guerra continua a rischio i rifornimenti

di Pietro Pertosa - 3 Aprile 2026

Gli aerei rischiano di rimanere a terra, i carburanti non si trovano. Decollano solo i prezzi dei voli. La tempesta perfetta rischia di abbattersi sulle vacanze. Un problema che potrebbe rischiare di fare (davvero) male al sistema economico italiano. E deprimere, già da subito, le aspettative e le previsioni in vista della stagione turistica estiva. Un comparto fondamentale per la tenuta del sistema Paese, che si regge (soprattutto) sui milioni di stranieri che ogni anno affollano le nostre spiagge e le nostre città d’arte. Turisti che potrebbero restarsene a casa, inguaiando hotel, alberghi e tutto il comparto.

Il caso dei carburanti: aerei a terra, prezzi in volo

Sono già tante le compagnie che hanno deciso di adeguare i prezzi dei biglietti al nuovo stato di cose. Il rischio è che quello in arrivo il 9 aprile prossimo sia l’ultimo carico di cherosene. E che, per l’Europa, possa comportare una strozzatura operativa drammatica. Se fossero confermate le indiscrezioni, e se il blocco su Hormuz restasse tale, gli scenari andrebbero ben oltre un diffuso rincaro dei biglietti aerei. Si rischierebbe la paralisi dei collegamenti. E una perdita potenziale di fatturato per tutto il comparto. Non solo quello dei trasporti.

La metà del cherosene a disposizione

Il 9 aprile dovrebbe attraccare a Rotterdam una petroliera cinese, la Rong Lin Wan. Poi, chissà cosa potrebbe accadere. Le compagnie stanno già stilando piani di emergenza. I carburanti aerei rischiano addirittura di mancare. L’orizzonte su cui analisti e manager si muovono è quello di un altro mese di guerra. Poi l’abisso dell’incognito. Chissà che succederà. Stando alle stime, considerando i rifornimenti in arrivo e le prospettive in declino, allo stato attuale il comparto dei trasporti aerei conterebbe solo sulla metà del cherosene che servirebbe. Insomma, siamo davanti alla paralisi. Proprio in quel periodo dell’anno in cui si organizzano le vacanze estive.