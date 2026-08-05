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Carburanti, controlli della Guardia di Finanza a distributori a Roma

di Anna Maria Funari - 5 Agosto 2026

È scattata questa mattina a Roma una maxi operazione della Guardia di Finanza per controlli sulla qualità dei carburanti nei distributori della Capitale. Dalle prime ore della giornata le Fiamme gialle sono impegnate in una serie di controlli mirati nelle stazioni di servizio, con il supporto di tecnici ed esperti del settore, per accertare eventuali irregolarità nella composizione dei prodotti venduti agli automobilisti.

Roma, controlli ai distributori: sotto osservazione il gasolio

Nel mirino dei finanzieri c’è soprattutto il gasolio, un carburante considerato più esposto al rischio di alterazioni e manomissioni. Gli accertamenti puntano a verificare che il prodotto erogato rispetti gli standard previsti dalla normativa e che non siano presenti sostanze estranee o miscele non conformi in grado di compromettere il funzionamento dei motori e causare danni ai veicoli.

Il fenomeno dell’adulterazione del carburante

L’attenzione degli investigatori arriva dopo le segnalazioni di un fenomeno che, secondo diverse testimonianze raccolte negli ultimi mesi, sembrerebbe essere in crescita: l’adulterazione del carburante attraverso l’aggiunta di acqua o altre sostanze. Diversi meccanici romani hanno raccontato di aver ricevuto sempre più frequentemente nelle proprie officine auto e motocicli rimasti in panne poco dopo il rifornimento, con problemi spesso riconducibili proprio alla cattiva qualità del carburante utilizzato.

I danni possono essere particolarmente rilevanti: dalla difficoltà di avviamento fino a guasti più seri al sistema di alimentazione, agli iniettori e alle componenti interne del motore. Un problema che, oltre a rappresentare un rischio economico per gli automobilisti, potrebbe avere conseguenze anche sulla sicurezza dei mezzi in circolazione.

Secondo gli operatori del settore, a favorire il fenomeno potrebbe essere anche la pressione legata all’aumento dei prezzi dei carburanti. Negli ultimi giorni il costo della benzina è tornato a sfiorare la soglia dei due euro al litro, mentre il diesel ha registrato nuovi rincari, avvicinandosi nuovamente ai 2,10 euro al litro. Una situazione che rende il mercato dei carburanti particolarmente sensibile a possibili tentativi di frode.

L’operazione della Guardia di Finanza rientra dunque nell’attività di controllo a tutela dei consumatori e della corretta concorrenza tra gli operatori economici. Al termine delle verifiche sarà possibile stabilire se siano state riscontrate anomalie e se eventuali irregolarità abbiano interessato singoli impianti o una rete più ampia di distribuzione.