Economia

Confimprese, dal 25 al 27 settembre a Fiuggi per i 30 anni. D’Amico: “In prima linea per difendere PMI”

di Redazione - 5 Agosto 2026

(LaPresse) – “Confimprese Italia nasce nel 1996 come Confimprese proprio a Fiuggi, al Teatro Comunale, e nasce da un nucleo fondante di Imprenditalia, che era un’associazione di imprenditori e professionisti, arricchita poi da altre personalità. Torneremo a Fiuggi il 25, 26 e 27 settembre, sempre al Teatro Comunale e lì celebreremo i nostri 30 anni”. Così il presidente di Confimprese Italia, Guido D’Amico, annuncia a LaPresse una tre giorni dedicata al 30esimo anniversario della nascita di Confimprese, in programma a Fiuggi dal 25 al 27 settembre 2026.