Esteri

Missili russi su Kiev, 17 morti. Zelensky striglia gli alleati

"Sarebbero vivi con gli intercettori". Von der Leyen: "Orribili atrocità da Russia"

di Cristiana Flaminio - 5 Agosto 2026

Missili su Kiev. Ursula von der Leyen denuncia “orribili atrocità” che sarebbero state commesse dalla Russia nei confronti dell’Ucraina. La presidente della Commissione Ue non ha la minima intenzione di fare alcun passo indietro. E, anzi, rilancia l’impegno dell’Unione europea nello scontro bellico, a favore di Kiev. Le parole di Ursula sono state pubblicate in un post apparso su X questa mattina. In cui la presidente ribadisce che Bruxelles non lascerà sola l’Ucraina nello sforzo bellico.

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Missili su Kiev, Zelensky: “Con intercettori sarebbero ancora vivi”

Il messaggio di Ursula von der Leyen è netto: “Ancora una volta ci svegliamo con la notizia delle orribili atrocità commesse dalla Russia nel suo attacco aereo contro l’Ucraina”. La presidente della Commissione Ue ha quindi aggiunto. “La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato”. Le parole di Ursula si riferiscono all’attacco russo con i missili che sono piovuti questa notte su Kiev. Un’offensiva che, secondo il presidente ucraino Zelensky ha causato 17 morti e quarantaquattro feriti. Persone che, per il capo del governo di Kiev, sarebbero state ancora vive se l’Ucraina avesse potuto disporre dei “sistemi di intercettazione missilistica”. “È fondamentale – aggiunge su X – che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi, o la riluttanza a fornirli, portano direttamente a perdite umane e distruzioni così terribili”.

La Corea del Nord spara, in tilt i treni in Ucraina

Stando alle notizie che giungono dal fronte tra Russia e Ucraina, Pyongyang avrebbe schierato una batteria di missili a sostegno dello sforzo russo nella guerra, non si sa se hanno preso parte all’attacco su Kiev. Stando a quanto riporta Reuters, che cita fonti di intelligenze ucraine, dalla Corea del Nord arriverebbero 120 missili balistici e sei lanciatori puntati su Kiev. Intanto il sistema ferroviario ucraino è finito kappaò mentre proseguono senza sosta gli scontri tra le forze in campo.