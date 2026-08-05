Sport

Molina a un passo dalla Roma: attesa la fumata bianca

L'intesa a un passo: l'accordo con l'Atletico Madrid

di Pietro Pertosa - 5 Agosto 2026

Molina a un passo dalla Roma. Il calciatore argentino, vicecampione del mondo con la Seleccion, è vicino a passare dall’Atletico Madrid al club giallorosso. L’offerta, che solo ieri sera sembrava non aver convinto il club madrileno, adesso potrebbe essere quella giusta. Stando a quanto riferiscono i media online, l’intesa si troverebbe sulla base di un accordo a tredici milioni di euro. A cui, poi, aggiungere ulteriori quattro milioni in qualità di bonus all’avverarsi di determinate condizioni contrattuali.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI SPORT

Molina a un passo da Trigoria

L’intesa è vicina, l’accordo tra l’entourage del calciatore argentino e la Roma sembra vicino. Molina, presto, potrebbe sbarcare in Italia per raggiungere i suoi nuovi compagni. Non prima, però, di aver concluso le visite mediche di prammatica e di aver suggellato l’intesa con la canonica firma da imprimere sul contratto. Per il difensore è un ritorno nel massimo campionato italiano. Dal 2020 al 2022, infatti, ha indossato la gloriosa casacca dell’Udinese siglando pure nove reti a fronte di 64 presenze.