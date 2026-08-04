Caro carburanti, oggi il Cdm. Il Codacons pressa
Sconto accise in scadenza. Intanto il prezzo del gasolio risale
Il tema del prezzo dei carburanti torna al centro dell’agenda politica con la riunione del Consiglio dei ministri.
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Sconto accise in scadenza
Sul tavolo del governo il bilancio del recente intervento sul gasolio e la decisione sull’eventuale proroga o estensione del taglio delle accise, la cui scadenza è fissata per il 6 agosto.
Un verdetto atteso da milioni di automobilisti in pieno esodo estivo, mentre le associazioni dei consumatori denunciano la scarsa efficacia delle misure finora adottate.
Il quadro delle misure: lo sconto di 17 centesimi sul gasolio
Con il decreto approvato a fine luglio, l’esecutivo ha introdotto una riduzione temporanea di circa 17 centesimi al litro (tra accisa e relativo ricalcolo Iva) riservata esclusivamente al gasolio per autotrazione.
Il provvedimento, finanziato con 125 milioni di euro e il meccanismo delle accise mobili più altre risorse di bilancio, ha escluso la benzina.
Focus delle risorse disponibili sulla filiera dei trasporti e dei consumi primari. L’attenzione del CdM si concentra sull’incasso straordinario registrato dallo Stato grazie al maggior gettito Iva maturato nei mesi estivi di rincaro.
Questo extra-gettito rappresenta il canale principale tramite il quale l’esecutivo potrebbe rifinanziare una proroga del taglio fiscale.
La denuncia del Codacons: “Benefici ridotti e stangata d’estate”
A gettare ombra sull’efficacia dell’intervento, le analisi diffuse dal Codacons. Operativo il monitoraggio dell’associazione dei consumatori fin dai primi giorni di vigenza della misura.
Il calo effettivo del diesel – si sostiene – attestato in media intorno agli 11,9 centesimi al litro. E sceso ad appena 8,6 centesimi sulla rete autostradale, a fronte dei 17 centesimi teorici annunciati.
Le disparità regionali
L’applicazione dello sconto è risultata disomogenea sul territorio nazionale, con picchi negativi in diverse aree del Paese dove i listini sono rimasti al di sopra dei 2 euro al litro.
L’esclusione della benzina
Il mancato taglio sulla verde ha lasciato inalterata la pressione sui possessori di auto a benzina, i cui listini in autostrada hanno registrato i livelli più alti da diversi mesi.
L’aumento della spesa complessiva
Nonostante la riduzione temporanea delle accise, la spesa complessiva sostenuta dagli italiani per i rifornimenti nel mese di luglio ha registrato un aggravio netto di circa 782 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
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Le richieste al governo
Alla luce di questi dati, il Codacons sollecita l’esecutivo ad adottare interventi strutturali anziché tamponamenti temporanei.
Tra le richieste avanzate, l’azzeramento o l’estensione del taglio dell’Iva su tutti i carburanti (inclusa la benzina).
Ma pure l’impiego integrale del surplus di gettito fiscale accumulato dallo Stato e un rafforzamento dei controlli lungo la filiera distributiva contro possibili speculazioni.
Le prossime ore chiariranno se il governo opti per una semplice proroga del taglio sul diesel. O se scelga di ampliare le coperture per calmierare l’intero comparto dei carburanti durante la fase più calda della stagione turistica.
Il prezzo del gasolio risale
Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Mimit, il prezzo medio del gasolio self-service risale a 2,100 euro al litro.
La quotazione segna un aumento rispetto ai 2,097 euro del giorno precedente, toccando il livello più alto dal 29 luglio.
Lungo la rete stradale ordinaria, il costo della benzina in modalità self-service si mantiene invece stabile a 1,999 euro.
Sulle autostrade i listini medi rilevati indicano la verde a 2,084 euro al litro e il diesel self a 2,173 euro.
I nuovi rincari arrivano a soli due giorni dalla scadenza del taglio temporaneo delle accise disposto dal governo.
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