Cronaca

Ok al risarcimento per la morte del piccolo Domenico

L'accordo diventerà ufficiale a settembre. Massimo riserbo sulle cifre: "Somma congrua"

di Maria Graziosi - 5 Agosto 2026

C’è l’intesa sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico. L’incontro previsto per oggi all’Azienda ospedaliera dei Colli è andato a buon fine. La quantificazione dell’importo non è stata resa pubblica. Ma il legale dei familiari del bambino morto a causa di un trapianto fallito a causa delle cattive condizioni di conservazione del cuore che gli era stato impiantato ha espresso la soddisfazione sua e dei genitori del piccolo di fronte all’impegno che si è assunto l’ospedale Monaldi. Una notizia che era attesa dopo l’ufficializzazione che l’incontro si sarebbe tenuto proprio nella mattinata di oggi.

Ok al risarcimento per il piccolo Domenico

L’avvocato che difende gli interessi e le ragioni della famiglia Caliendo ha ribadito la soddisfazione dei parenti per l’impegno al risarcimento sulla morte del piccolo Domenico. La somma resta riservata. Quello che si sa, però, è che l’intesa definitiva sarà sottoscritta già alla fine dell’estate. La firma è attesa per settembre prossimo. Un atto che di sicuro non riporterà in vita lo sfortunato bimbo napoletano, né aiuterà i suoi a colmare la mancanza di una morte assurda. Ma un atto di giustizia, almeno questo. “Abbiamo raggiunto l’accordo con una cifra congrua e soddisfacente”, ha dichiarato all’uscita dalla riunione l’avvocato Francesco Petruzzi.

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