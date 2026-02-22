Italpress Notizie Spettacoli

Carlo Conti pronto per la 76^ edizione del Festival di Sanremo: “Abbiamo lavorato molto bene. Pucci? Spiace per lui ma capisco”

di Italpress - 22 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Sto bene, sono tranquillo, sereno, abbiamo lavorato molto bene, sono molto contento delle prove, tutti i cantanti sono soddisfatti, c’è un bel suono, bellissime le immagini, quindi spero di far arrivare a casa tutta questa energia che si sprigionerà dal palco dell’Ariston”. Così al Tg1 il direttore artistico, Carlo Conti, alla vigilia della nuova edizione del Festival di Sanremo.

Conti torna poi sul caso del comico Pucci: “C’è stato un caso? È vero? Non mi ero accorto”. Pressione mediatica? “Lavoro talmente alla luce del sole, talmente è tutto molto semplice… poi ciascuno cerca di complicare, ma la cosa è semplicissima. Io per fortuna, preferisco che si dica che non so fare il mio mestiere, piuttosto che qualcuno mi obbliga a prendere qualcuno, mi abbia obbligato a prendere qualcuno nel cast del festival o di qualsiasi altra trasmissione – aggiunge Carlo Conti -. Non è mai successo, per fortuna, abbiamo sempre una grandissima autonomia, e anche questa volta. Sono andato a vederlo a teatro e ho visto che la gente rideva tantissimo. Gli abbiamo dato il premio all’Arena di Verona per gli incassi teatrali dell’anno. L’ho visto a Zelig e ha fatto ridere. Tante trasmissioni, non mi sono posto assolutamente il problema che ci fosse dietro a tirare per la giacca questa scelta. Umanamente e professionalmente mi è dispiaciuto per lui, ma lo capisco anche perché ovviamente un comico che arriva qua deve arrivare sereno, tranquillo, non può avere la paura che il clima non sia quello giusto per salire su questo palco. Ricordati che cosa è successo qualche anno fa a un colosso, a un fuoriclasse, come Crozza, che rimase quasi senza parole, contestato dall’Ariston”.

