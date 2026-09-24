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F1, GP Azerbaijan a Baku. Orari di prove e gara e dove vederle in tv

Il tracciato di Baku, con i suoi lunghi rettilinei, le curve strette e i muri a pochi centimetri dalle monoposto, rappresenta una delle sfide più imprevedibili del calendario

di Lino Sasso - 24 Settembre 2026

Il Mondiale di Formula 1 fa tappa a Baku per il GP dell’Azerbaijan, quindicesimo appuntamento della stagione. Sul circuito cittadino della capitale azera, l’orologio si sposta avanti di 24 ore. La gara si disputa infatti il sabato e quindi anche prove libere e qualifiche si anticipano di un giorno. Kimi Antonelli punta a consolidare il primato in classifica, mentre Lando Norris e George Russell cercano di interrompere la marcia del pilota italiano. Sullo sfondo, una Ferrari determinata a sfatare un tabù che resiste dalla prima edizione della gara. Il tracciato di Baku, con i suoi lunghi rettilinei, le curve strette e i muri a pochi centimetri dalle monoposto, rappresenta una delle sfide più imprevedibili del calendario. Non a caso, nessun pilota è mai riuscito a vincere il Gran Premio dell’Azerbaijan per due anni consecutivi.

Antonelli favorito a Baku, Norris e Russell preparano la sfida

I riflettori, ovviamente, sono puntati su Kimi Antonelli, protagonista assoluto della stagione e principale candidato alla vittoria del Gran Premio dell’Azerbaijan. Il giovane talento della Mercedes vuole aggiungere un altro successo al proprio bottino e compiere un ulteriore passo verso la conquista del titolo mondiale. A contendergli il successo sarà innanzitutto Lando Norris. Il campione del mondo in carica, dopo aver ritrovato il giusto feeling con la McLaren, arriva a Baku con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria stagionale. Il britannico punta a sfruttare le caratteristiche del circuito azero per tornare sul gradino più alto del podio. Attenzione anche a George Russell, compagno di squadra di Antonelli e suo principale inseguitore nella corsa al Mondiale. Il pilota inglese della Mercedes non ha ancora rinunciato alla rimonta iridata e considera l’appuntamento di Baku un’occasione per recuperare punti preziosi.

Ferrari, cinque pole position ma nessuna vittoria in Azerbaijan

Se Mercedes e McLaren si presentano a Baku con ambizioni di vittoria, la Ferrari ha un conto aperto con il Gran Premio dell’Azerbaijan. La scuderia di Maranello non è mai riuscita a conquistare il successo sul circuito azero, nonostante abbia dimostrato più volte di possedere una monoposto particolarmente competitiva sul giro secco. I numeri raccontano un paradosso: cinque pole position nelle otto edizioni considerate, quattro delle quali conquistate da Charles Leclerc, ma nessuna vittoria. Per la Ferrari, dunque, l’obiettivo è trasformare la velocità sul giro singolo in una prestazione convincente anche sulla distanza di gara. Attenzione anche a Max Verstappen, pronto a dare battaglia con la Red Bull.

Orario e dove vedere il GP dell’Azerbaijan a Baku

Tra ambizioni iridate, rivalità interne e il desiderio di riscatto della scuderia di Maranello, Baku si prepara quindi a ospitare un weekend nel quale velocità e precisione potrebbero non bastare. Per vincere servirà anche evitare le insidie di uno dei tracciati più impegnativi della Formula 1.

Il calendario di prove libere, qualifiche e gara:

Giovedì 24 settembre

10:30 Prove Libere 1 in diretta Tv su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW

14:00 Prove Libere 2 in diretta Tv su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW

Venerdì 25 settembre

10:30 Prove Libere 3 in diretta Tv su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW

14:00 Qualifiche in diretta Tv su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. In differita su TV8 e su TV8.it alle 17:00.

Sabato 26 settembre

13:00 Gara in diretta Tv su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. In differita su TV8 e su TV8.it alle 16:00.

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