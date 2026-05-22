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Caro energia, Giorgetti “La nostra proposta all’Ue è razionale e di buon senso”

di Italpress - 22 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Ho parlato con Dombrovskis, non c’è nessuna soluzione che aiuti l’Italia, ci sono soluzioni che aiutano tutti i Paesi dell’Europa, in una situazione molto complicata e difficile. Noi abbiamo fatto una proposta. Riteniamo che questa proposta sia assolutamente razionale e di buon senso. Sappiamo che i tempi di esame e di valutazione da parte degli organismi europei e da parte degli altri Paesi, non sono immediati. Quindi, sono tempi che richiedono qualche giorno o qualche settimana, però continuiamo a insistere perché riteniamo di essere nel giusto”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in un punto stampa a margine dell’Eurogruppo a Cipro.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).