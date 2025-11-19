Attualità

Carta docente, da oggi riattivato l’accesso per i residui

L'annuncio del Mim, la soddisfazione dei sindacati

di Cristiana Flaminio - 19 Novembre 2025

Dalle 12 di oggi sarà possibile accedere alla piattaforma della Carta del docente per tutti gli insegnanti che dispongano di eventuali residui riferibili all’anno scolastico scorso, quello delle annualità 2024/25. Lo ha riferito in una nota il Ministero per l’Istruzione e il Merito. La piattaforma sarà accessibile anche ai beneficiari di sentenze già esecutive. L’importo in questione è pari al residuo di 500 euro spettanti appunto per l’anno scolastico scorso. Importo, chiaramente, che sarà variabile e conforme a quelli definiti dal giudice per i beneficiari delle sentenze.

Carta docente, le parole di Valditara e quelle dei sindacati

“Con la riapertura di confermiamo la nostra cura per la formazione e il costante aggiornamento dei docenti”. Ha spiegato il ministro all’Istruzione e al Merito Giuseppe Valditara. Cisl Scuola riferisce che è “riattivato sul sito del Mim l’accesso alla Carta docente per rendere possibile l’utilizzo delle disponibilità residue degli anni precedenti”. E questo “in attesa che, con il nuovo Decreto del Ministro, sia stabilito l’importo da assegnare per l’anno scolastico 2025/26”. E quindi: “Il rifinanziamento della card con risorse aggiuntive, affinché l’ampliamento della platea dei beneficiari sia possibile senza modificarne l’importo pro capite, è una delle richieste di modifica alla legge di bilancio”.

La soddisfazione della Gilda degli Insegnanti

Il provvedimento del Mim che sblocca i residui della Carta docente ha soddisfatto anche la Gilda degli Insegnanti. “Finalmente le nostre innumerevoli richieste sono state accolte, siamo molto soddisfatti per questo traguardo raggiunto di cui ora tutto il corpo docente potrà giovare”. E ancora: “Il bonus Carta Docente è un diritto che non può essere sottratto, ora però, l’auspicio, è che si possa usare per un anno solare e non fino al 31 agosto, soprattutto con un importo che resti di 500 euro e che negli anni venga adeguato all’inflazione”, ha affermato il coordinatore Vito Carlo Castellana.