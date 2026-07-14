Attualità

Quel Filorosso che lega Rai3 a Rete4

Dibattiti che si perdono in deviazioni, focus che svaniscono e un servizio pubblico sempre più simile ai talk show privati

di Andrea Fiore - 14 Luglio 2026

Ieri sera è andata in onda su Rai3 la trasmissione Filorosso condotta da Antonino Monteleone. Tra gli argomenti trattati – oltre all’immancabile e inutile aggiornamento su Garlasco – il caso Ranucci-Lavitola. Ospiti in studio i giornalisti Antonello Caporale de Il Fatto Quotidiano, Aldo Torchiaro de Il Riformista e l’onnipresente Daniele Capezzone, direttore del quotidiano Il Tempo. In collegamento da Napoli Luigi de Magistris.

Dopo il video introduttivo, apre le danze il padrone di casa con una breve presentazione degli ospiti, cede la parola a Daniele Capezzone che, senza colpo ferire, la butta in caciara – con la tecnica del depistaggio da lui stesso collaudatissima – al Tg4 citando Elly Schlein in un intervento dopo l’attentato. La risposta non poteva essere che retorica da parte dell’interlocutore Caporale, che parte in quarta con l’arringa in difesa della trasmissione Report, perdendo di vista il focus del dibattito.

La parola va poi ad Aldo Torchiaro – autore dello scoop sul rapporto di amicizia tra Ranucci e Lavitola – che cerca di riportare il contraddittorio sul binario dei fatti, ma dopo pochi secondi il conduttore ridà la parola a Capezzone, che riparte con le sue armi di distrazione di massa. Caporale, dopo un breve video, prosegue con l’arringa in difesa di Report e della buona informazione.

Continua il confronto tra i due, che fa da trampolino di lancio alla frase preferita da Capezzone: “Colpa della sinistra!”. Domanda a De Magistris e lancio pubblicitario prima della risposta da garantista in difesa di Ranucci. Si chiude con le solite scaramucce sulla sovrapposizione durante gli interventi, con la richiesta di scuse da parte di Capezzone a Schlein e a chiunque.

Alla fine del dibattito il telespettatore non sa nulla di più di quello che sapeva prima e si pone la domanda: “Il servizio pubblico dovrebbe adottare uno schema diverso rispetto ai talk show privati?”