Cronaca

Impatto in bici per Paolo Belli, muore pedone

L'incidente nella Bassa Reggiana, coinvolto il noto cantante

di Maria Graziosi - 15 Luglio 2026

Travolto dalla bici di Paolo Belli, muore un pedone. È successo nella Bassa Reggiana, tra Correggio e Campagnola. L’incidente si è verificato nella giornata di lunedì. Come riferisce il Qn-Resto del Carlino, la vittima aveva 41 anni e si chiamava Alessandro Magnani. Si trovava lì per consegnare una notifica a una persona del posto. Quando, per ragioni che restano al vaglio delle forze dell’ordine, è stato investito dalla bici su cui viaggiava il cantante e presentatore che, suo malgrado, è rimasto coinvolto nell’incidente.

Incidente in bici per Paolo Belli, muore un pedone

Quella che per Paolo Belli doveva essere una giornata di relax all’insegna di una pedalata in campagna s’è trasformata in un incubo. L’impatto col pedone è stato inevitabile. Il cantante, 64 anni, ha riportato qualche lieve trauma ma le sue condizioni sono apparse tutto sommate buone. Non quelle, però, psicologiche dal momento che le conseguenze dell’incidente l’hanno costretto a una visita di controllo, a causa dell’ansia, al pronto soccorso dell’ospedale della vicina Guastalla. Dove ha continuato a chiedere notizie sulla sorte di Alessandro Magnani. Notizie che, purtroppo, non erano per niente buone.

L’ipotesi del malore

Adesso tocca agli inquirenti fare chiarezza. Ci sono, al momento, diverse ipotesi alla base del decesso del pedone 41enne. Si pensa che possa essere stato ucciso dalle conseguenze del trauma cranico dovuto alla caduta. C’è, poi, l’idea che a stroncarlo possa essere stato un malore improvviso che gli avrebbe impedito di reagire all’arrivo della bici di Paolo Belli rendendo così inevitabile l’impatto. La questione è ancora aperta e toccherà alle forze dell’ordine fare piena luce sul caso dell’incidente nella Bassa Reggiana.