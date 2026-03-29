Turismo

Il Castello di Duino: pezzi di storia in mattoncini Lego

di Fabiana Romanutti - 29 Marzo 2026

Una famiglia cosmopolita la cui storia si intreccia a quella d’Europa, un’ispirazione nata in Belgio, un progetto con una firma francese e un luogo, Duino Aurisina Devin-Nabrežina, caratterizzato dal bilinguismo italiano-sloveno. Il respiro internazionale è uno dei punti di forza di Pezzi di Storia, che contribuisce a proporre il fascinoso Castello di Duino arroccato sulle falesie a picco sull’Adriatico come una meta turistica di forte valore storico e culturale. Lo fa parlando a più generazioni: dai bambini che amano creare nuove costruzioni ai genitori e ai nonni che li accompagnano, passando per gli adulti appassionati di LEGO (Adults Fan of LEGO), con organizzazioni di appassionati in ogni città, e per chiunque apprezzi le opere instagrammabili.

Senza dimenticare gli istituti scolastici, che possono trovare in Pezzi di Storia una nuova occasione per scoprire o riscoprire il Castello di Duino, con un percorso di visita che offre spunti di approfondimento trasversali a molte materie di insegnamento.

Castello di Duino e LEGO: come è nata l’idea di Pezzi di Storia

Un progetto di assoluta originalità, realizzato con un investimento totalmente privato della famiglia della Torre e Tasso, nato dalla volontà di arricchire ulteriormente l’offerta turistica della residenza di famiglia, che alla fine del 2025 ha toccato quota sessantanovemila visitatori.

“Pezzi di Storia fa parte di un’attività di costante rinnovamento nella quale striamo investendo, generazione dopo generazione, con l’obiettivo di rendere sempre più riconoscibile, accogliente e a misura di famiglia il Castello”, spiega il Principe Dimitri della Torre e Tasso, rappresentante della società Castello di Duino srl, che racconta come è nata l’idea del progetto: “Quando, nel 2024, abbiamo visitato la mostra temporanea La légende de Napoléon en briques LEGO allestita a Waterloo, in Belgio, realizzata da Epicure Studio nell’ambito del progetto Histoire en Brique, abbiamo subito pensato di coinvolgerli per il Castello, per realizzare un progetto speciale destinato a dare ai visitatori una nuova chiave di lettura sul maniero e la sua storia. Questa iniziativa rappresenta il nostro sguardo rivolto al futuro: continuare a preservare la storia, ma raccontarla con linguaggi nuovi”.

Le sette installazioni LEGO in apertura dal 17 aprile

Saranno oltre 300.000 i mattoncini LEGO che andranno a comporre le sette installazioni, alcune di dimensioni ragguardevoli: Il Castello di Duino, La Scala Palladio, Rainer Maria Rilke che legge le Elegie Duinesi, la Principessa Marie von Thurn und Taxis (1855-1934), il Principe Raimondo della Torre e Tasso (1907-1986), la Bora che soffia sul Molo Audace a Trieste, il Patto di Duino (1954). Dal 17 aprile le installazioni realizzate con i mattoncini LEGO dialogheranno con gli spazi storici del maniero tra eleganti corridoi e sale fitte di testimonianze; con il loro innegabile potere di attrazione su tutte le generazioni, supporteranno il racconto dei personaggi e delle vicende che hanno attraversato secoli di storia di questo maniero, da oltre quattrocento anni di proprietà della famiglia della Torre e Tasso.