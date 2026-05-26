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Rocco Casalino perde a Ceglie: “Ma i più votati nel Campo largo”

Stravince il centrodestra, per l'ex portavoce M5s sfuma il seggio in consiglio comunale

di Pietro Pertosa - 26 Maggio 2026

Rocco Casalino si ferma al secondo posto nella sua lista: non eletto, ha perso le (sue) elezioni amministrative a Ceglie Messapica. Nel centro salentino, a vincere, è stato il candidato del centrodestra Angelo Palmisano. Che prende più del doppio dei voti della sfidante del campo largo, Agata Scarafilo, cogliendo il 67,2% a fronte del 32,8% del centrosinistra. L’esperimento, dunque, non è servito a “scippare” al centrodestra e a Fratelli d’Italia la guida del Comune brindisino come pure s’era imposto di fare l’ex portavoce del M5s. Che, per sé, s’era ritagliato il ruolo di candidato al consiglio comunale.

Rocco Casalino ha perso le (sue) elezioni

Una lista a tre teste quella in cui s’è presentato agli elettori Rocco Casalino. Uniti si Cambia-Radici di Impegno e M5s insieme per fare il pieno di voti. Ma la coalizione non ha tirato abbastanza. Ergo, complici i dati e i conteggi elettorali, solo un eletto ha potuto esprimere. Casalino si è fermato al secondo posto con 246 preferenze. Davanti a lui Isabella Vitalia che ha fatto il pieno di voti: ben 350. Strappando il pass per il consiglio comunale.

Ma Casalino non fa drammi

L’analisi del voto di Rocco Casalino non è fosca. Tutt’altro. Coglie, come spesso accade a chi, a scrutinio avvenuto deve registrare una realtà avversa, di guardare al bicchiere mezzo pieno. Niente drammi, dunque. “A Ceglie Messapica ha vinto il centrodestra, come previsto. Governa la città da sedici anni. Il dato politico positivo, però, è un altro: a Ceglie Messapica non si era mai presentata una lista del Movimento 5 stelle. Questa mia iniziativa ha quindi permesso, per la prima volta nella storia della città, la presenza di una lista M5s alle elezioni comunali”. E quindi: “I dati attuali ci dicono che è la lista più votata del campo progressista. Anche sul piano personale, con i risultati disponibili finora, risulto tra i candidati che hanno ottenuto un significativo numero di preferenze”.