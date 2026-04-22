Cronaca

Catanzaro, si getta dal terrazzo con i figli: una bambina si salva ma è in gravi condizioni

di Claudia Mari - 22 Aprile 2026

Tragedia nella notte a Catanzaro: in via Zanotti Bianco, una donna si sarebbe lanciata dal terrazzo di un terzo piano di un edificio portando con sé i suoi tre figli.

L’impatto è stato fatale per la donna e per due dei bambini, che sono morti sul colpo. La terza figlia, invece, è sopravvissuta alla caduta ma versa in condizioni gravissime. Attualmente è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale del capoluogo calabrese, dove i medici stanno facendo il possibile per salvarle la vita.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul luogo della tragedia sono giunti gli agenti della polizia, il personale del 118 e gli specialisti della Medicina legale dell’Università “Magna Grecia”. L’area è stata messa in sicurezza per consentire tutti i rilievi necessari.

Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e comprendere le cause che hanno portato a questo gesto estremo. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando ogni elemento utile a ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla tragedia.