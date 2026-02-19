Attualità

C’è un’app per vivere la fede con San Carlo Acutis

L'iniziativa parte dagli Stati Uniti, la madre: "Sarà un ottimo strumento"

di Maria Graziosi - 19 Febbraio 2026

Un’app per vivere la santità come Carlo Acutis. È stata presentata in America, nel giorno di san Valentino, il 14 febbraio scorso. L’iniziativa è partita dagli Stati Uniti. In particolare, la presentazione del progetto s’è svolta nel santuario dedicato a San Carlo Acutis di Malvern, in Pennsylvania. L’app servirà a far conoscere meglio ancora la vita del giovane assurto alla gloria degli altari, i suoi miracoli e l’insegnamento che ha lasciato come sua preziosa eredità spirituale.

Un’app per San Carlo Acutis

L’app e i suoi contenuti sono stati sviluppati, come riporta Vatican News, in collaborazione con sua madre Antonia Acutis. Che, a proposito, ha ricordato come il figlio amasse “usare la tecnologia per parlare di Gesù e in particolare dell’Eucaristia”. E quindi ha spiegato: “Mi rende felice vedere la sua devozione condivisa in un modo che possa raggiungere i giovani e le famiglie ovunque. È molto importante – aggiunge – continuare a diffondere la notizia dei Miracoli Eucaristici in tutto il mondo. L’app sarà un ottimo strumento per proseguire questa missione”.

“Un invito all’azione”

L’Arcivescovo di Filadelfia, Nelson J. Perez, ha ritenuto affermato: “Il Santuario di San Carlo Acutis e questa app aiuteranno i nostri sacerdoti, insegnanti e genitori a parlare con i nostri figli della nostra fede cattolica. Supporta il nostro invito all’azione, a vivere la propria fede ogni giorno”. E non è una banalità, tutt’altro. E’ un invito all’azione, dunque. Un modo per rendere concreta la propria fede, per confermarla ogni giorno. Il media è fondamentale per stare più vicino possibile alle persone, per raggiungerne quante più sia possibile. L’app di San Carlo Acutis è uno strumento importante per farlo.