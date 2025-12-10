Sport

Champions League, stasera Juventus-Pafos: orario e dove vederla

di Flavia Romani - 10 Dicembre 2025

La Juventus torna protagonista questa sera in Champions League, impegnata contro il Pafos in una sfida decisiva per il proprio cammino europeo. Stasera per i bianconeri, nella sesta e ultima giornata della fase campionato, un appuntamento determinante per l’accesso ai playoff.

La formazione di Luciano Spalletti arriva all’incontro forte dell’ultima vittoria ottenuta contro il Bodo Glimt, risultato che ha ridato fiducia al gruppo e ha permesso alla squadra di consolidare il proprio percorso nella competizione. Contro il Pafos, squadra cipriota che ha dimostrato solidità e organizzazione, sarà però fondamentale non commettere passi falsi. Servono tre punti per chiudere il girone nel miglior modo possibile.

La partita avrà inizio alle ore 21 e vedrà la Juventus scendere in campo con un 3-4-2-1 che, nelle intenzioni di Spalletti, dovrebbe garantire equilibrio e qualità. Tra i pali ci sarà Di Gregorio, mentre il trio difensivo sarà composto da Kalulu, Kelly e Koopmeiners, adattato ancora una volta nel ruolo di centrale. A centrocampo spazio a McKennie e Locatelli nella zona nevralgica, affiancati sulle corsie da Miretti e Cambiaso. Sulla trequarti agirà la coppia formata da Zhegrova e Yildiz, chiamati a supportare l’unica punta Jonathan David, riferimento offensivo e uomo simbolo di questa parte di stagione.

Il Pafos, guidato da Carcedo, risponderà con un 3-4-1-2 dinamico: Michail in porta, linea difensiva con Luckassen, il veterano David Luiz e Goldar. A centrocampo agiscono Bruno, Šunjić, Pepe e Dragomir, mentre Oršić ricoprirà il ruolo di trequartista alle spalle della coppia offensiva Quina-Anderson Silva. Una formazione ben strutturata, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario grazie alla sua fisicità e alle ripartenze veloci.

Stasera Juventus-Pafos: probabili formazioni e dove vederla

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti

Pafos (3-4-1-2) Michail; Luckassen, David Luiz, Goldar; Bruno, Šunjić, Pepe, Dragomir; Oršić; Quina, Anderson Silva. All. Carcedo

Juventus-Pafos sarà trasmessa in diretta sui canali Sky: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Gli abbonati potranno inoltre seguire la partita anche in streaming tramite Sky Go, oppure attraverso la piattaforma Now, che permetterà di assistere alla sfida su diversi dispositivi.