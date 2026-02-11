Torino

Chieri in festa per “Un amore di Carnevale!”

di Redazione - 11 Febbraio 2026

La sfilata chierese di “Carri Allegorici” sarà una Festa tesa ad unire la trasgressività del “Carnevale” e i cuori innamorati di “San Valentino”

Sabato 14 febbraio, dalle 14,15

Chieri (Torino)

Che “amore di Carnevale” sarà la sfilata, tanto attesa, dei “Carri Allegorici e dei figuranti” in quel di Chieri! Lì lì per essere cancellata, ma recuperata in piena “zona Cesarini”, la “sfilata” si terrà invece sabato prossimo 14 febbraio, dopo essere stata annullata ( “per motivi indipendenti – precisano da Palazzo Civico – dalla volontà del Comune e degli organizzatori”) il sabato 24 gennaio, come prefissato da iniziale copione. Non solo. Ma sabato 14 febbraio sarà anche “festa doppia”. Festa di “baldoria carnascialesca” e Festa di tanti “cuoricini” trafitti dall’implacabile freccia di Cupido, a celebrazione della ricorrenza di “San Valentino”, tradizionale “Festa degli Innamorati”.

Questo, ordunque, il nuovo percorso del défilé: partenza alle ore 14,15 da piazza Quarini. Si proseguirà poi lungo via Roma, viale Diaz, via Principe Amedeo, via delle Orfane, via Palazzo di Città, via Vittorio Emanuele II, con arrivo in Piazza Dante.

Apriranno la sfilata i carri realizzati a Chieri, quello della Scuola primaria dell’“Istituto Santa Teresa”, a tema “La carica dei CENTOSES’SANTA” e il carro delle “Parrocchie Chieresi”, a tema “I clown di Chieri”. A seguire quelli provenienti da tutto il Piemonte. Tra i principali, quelli di Poirino, Racconigi, Villafalletto, Pinerolo, Nichelino e Carmagnola “Tetti Grandi”.

Il ritrovo dei carri è stato spostato in piazza Quarini per lasciare tutta piazza Europa libera per il parcheggio di pubblico e visitatori. L’altro grande parcheggio di attestamento è l’area “exTabasso”.

Dichiara l’assessora alla Cultura e alla Promozione del Territorio Antonella Giordano: “Dopo un’attenta valutazione delle varie possibilità, abbiamo deciso di recuperare la sfilata dei ‘Carri Allegorici’ del Carnevale per sabato 14 febbraio. Sarà l’occasione per promuovere doppiamente la nostra città, invitando cittadini e turisti sia a vivere la gioia e il divertimento del Carnevale, sia ad approfittare della bellezza e delle tante opportunità che negozi e ristoranti offriranno per festeggiare ‘San Valentino’. Queste manifestazioni non sono solo occasioni di animazione per la città ma strumenti strategici per la sua crescita trasformativa, unendo intrattenimento, marketing territoriale e coesione sociale. Ringrazio la ‘ProChieri’ per non essersi persa d’animo e aver continuato a lavorare con l’‘Amministrazione comunale’ per organizzare la sfilata in una nuova data. Sarebbe stato più facile annullare tutto. Dietro al Carnevale c’è un grande lavoro animato solo dalla passione che muove i volontari. Tra questi vorrei ricordare anche le tante persone che hanno lavorato per allestire i due carri chieresi, dimostrando che la nostra è una comunità attiva e vitale. Sono certa che l’allegria e il sorriso che vedremo sui volti dei bambini e dei genitori ripagherà da tutti gli sforzi”.

E alle parole della Giordano, s’affiancano quelle dell’assessore al “Commercio, Mercati, Artigianato, Cibo e Polizia Locale”, Biagio Fabrizio Carillo: “Due feste si uniscono, offrendo alle famiglie chieresi e a chi visiterà la nostra città un sabato ricco di occasioni di svago, con i negozi aperti per lo shopping e i ristoranti con menù a tema. Abbiamo incontrato i rappresentanti dei commercianti, spiegando loro le ragioni tecnico-organizzative che ci hanno indotto a scegliere come unica data possibile quella del 14 febbraio. Con gli agenti della Polizia Locale abbiamo svolto diversi sopralluoghi per valutare il percorso. L’alternativa era rinunciare al Carnevale, invece, tramite il confronto e il coinvolgimento, il sabato 14 gennaio prossimo si è trasformato in una ‘doppia occasione di festa’ con positive ricadute per tutti. Un ringraziamento alla Polizia Locale e a tutti i volontari che garantiranno un prezioso servizio di vigilanza”.

g.m.

Nelle foto: Manifesto della “Sfilata” del prossimo sabato 14 febbraio e un’immagine della “Sfilata” 2025

