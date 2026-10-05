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Christa Pike ancora in coma: appello dei legali per commutare la pena

La detenuta del Tennessee è ricoverata in condizioni critiche dopo il fallimento dell'esecuzione

di Ernesto Ferrante - 5 Ottobre 2026

Dopo il fallimento dell’esecuzione che avrebbe dovuto porre fine alla sua vita, il futuro di Christa Pike resta avvolto nell’incertezza. La donna, 50 anni, condannata a morte in Tennessee per un omicidio commesso quando aveva 18 anni, è ancora incosciente e collegata a un respiratore artificiale nell’ospedale in cui è stata trasferita dopo la sospensione della procedura. “Il minimo da fare ora è togliere dal tavolo la condanna a morte e iniziare a valutare quale possa essere il futuro per lei”. Con queste parole, rilasciate in un’intervista a CBS News, l’avvocato Steve Ferrell ha chiesto alle autorità statali di rinunciare definitivamente all’esecuzione e di prendere in considerazione la commutazione della pena in ergastolo.

Le condizioni restano gravi

Secondo il legale, al momento non è chiaro se Pike riuscirà a riprendere conoscenza. I medici stanno lavorando per eliminare dal suo organismo gli effetti della dose letale di pentobarbital somministrata durante il tentativo di esecuzione. Ferrell ha descritto il quadro clinico come estremamente serio e ha sottolineato che non esistono ancora certezze sulle conseguenze neurologiche e fisiche che la detenuta potrebbe riportare qualora sopravvivesse.

L’appello al governatore

L’avvocato ha rivelato che il team difensivo è pronto ad avviare un confronto con il governatore del Tennessee e con qualsiasi autorità competente a decidere sul destino della detenuta. La richiesta è quella di concedere una grazia che era stata negata prima dell’esecuzione poi fallita. Per la difesa, la situazione apertasi dopo il tentativo non riuscito di mettere a morte Pike impone una rivalutazione dell’intero procedimento e della pena ancora pendente.

Il rischio di una nuova esecuzione

Anche nell’eventualità che la donna dovesse tornare cosciente, il suo percorso si preannuncia lungo e complesso. Ferrell ha osservato che potrebbero trascorrere mesi prima che Pike sia nelle condizioni di partecipare a eventuali procedimenti legali. Proprio per scongiurare l’ipotesi che il Tennessee possa fissare una nuova data di esecuzione, come già avvenuto in altri casi di condannati sopravvissuti a tentativi falliti nella camera della morte, i legali intendono avviare tutte le iniziative necessarie per ottenere la commutazione della sentenza in carcere a vita.

Un caso destinato a riaprire il dibattito

La vicenda rischia ora di alimentare nuovamente il dibattito negli Stati Uniti sull’applicazione della pena capitale e sulle procedure di esecuzione. Mentre la detenuta lotta tra la vita e la morte in ospedale, la battaglia legale si sposta dalle aule dei tribunali agli uffici del governatore, chiamato ancora una volta a decidere sul destino della donna.

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