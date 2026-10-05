Christa Pike ancora in coma: appello dei legali per commutare la pena
La detenuta del Tennessee è ricoverata in condizioni critiche dopo il fallimento dell'esecuzione
Dopo il fallimento dell’esecuzione che avrebbe dovuto porre fine alla sua vita, il futuro di Christa Pike resta avvolto nell’incertezza. La donna, 50 anni, condannata a morte in Tennessee per un omicidio commesso quando aveva 18 anni, è ancora incosciente e collegata a un respiratore artificiale nell’ospedale in cui è stata trasferita dopo la sospensione della procedura. “Il minimo da fare ora è togliere dal tavolo la condanna a morte e iniziare a valutare quale possa essere il futuro per lei”. Con queste parole, rilasciate in un’intervista a CBS News, l’avvocato Steve Ferrell ha chiesto alle autorità statali di rinunciare definitivamente all’esecuzione e di prendere in considerazione la commutazione della pena in ergastolo.
Le condizioni restano gravi
Secondo il legale, al momento non è chiaro se Pike riuscirà a riprendere conoscenza. I medici stanno lavorando per eliminare dal suo organismo gli effetti della dose letale di pentobarbital somministrata durante il tentativo di esecuzione. Ferrell ha descritto il quadro clinico come estremamente serio e ha sottolineato che non esistono ancora certezze sulle conseguenze neurologiche e fisiche che la detenuta potrebbe riportare qualora sopravvivesse.
L’appello al governatore
L’avvocato ha rivelato che il team difensivo è pronto ad avviare un confronto con il governatore del Tennessee e con qualsiasi autorità competente a decidere sul destino della detenuta. La richiesta è quella di concedere una grazia che era stata negata prima dell’esecuzione poi fallita. Per la difesa, la situazione apertasi dopo il tentativo non riuscito di mettere a morte Pike impone una rivalutazione dell’intero procedimento e della pena ancora pendente.
Il rischio di una nuova esecuzione
Anche nell’eventualità che la donna dovesse tornare cosciente, il suo percorso si preannuncia lungo e complesso. Ferrell ha osservato che potrebbero trascorrere mesi prima che Pike sia nelle condizioni di partecipare a eventuali procedimenti legali. Proprio per scongiurare l’ipotesi che il Tennessee possa fissare una nuova data di esecuzione, come già avvenuto in altri casi di condannati sopravvissuti a tentativi falliti nella camera della morte, i legali intendono avviare tutte le iniziative necessarie per ottenere la commutazione della sentenza in carcere a vita.
Un caso destinato a riaprire il dibattito
La vicenda rischia ora di alimentare nuovamente il dibattito negli Stati Uniti sull’applicazione della pena capitale e sulle procedure di esecuzione. Mentre la detenuta lotta tra la vita e la morte in ospedale, la battaglia legale si sposta dalle aule dei tribunali agli uffici del governatore, chiamato ancora una volta a decidere sul destino della donna.
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