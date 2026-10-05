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La Lega Serie A è con Malagò: “No al commissariamento”

La dura nota dei club: "Rispettare l'autonomia del calcio, da noi supporto completo"

di Maria Graziosi - 5 Ottobre 2026

Manco il tempo di fare le carte all’incontro di domani al Coni e la Lega Serie A si oppone, senza se e senza ma, all’ipotesi del commissariamento della Figc. Una nota, durissima, è stata pubblicata in queste ore dai club della massima serie. Gli stessi che hanno fortemente voluto, e votato in massa, Giovanni Malagò alla presidenza della Figc. La richiesta è più che netta: le società chiedono il rispetto dell’autonomia decisionale e gestionale del calcio e dei suoi organi federali.

La Lega Serie A contro il commissariamento Figc

Ci si dissocia e, anzi, si attacca da quello che, secondo la lettura dei club, non è altro che una scusa per alzare un polverone. “La Lega Calcio Serie A si dissocia e prende le distanze dalla apparente querelle giuridica di cui non comprende i fondamenti in diritto e le ragioni politiche”. Dopo l’incipit, le ragioni della posizione nettissima dei club. “Giovanni Malagò, candidato in primis dalla Serie A, è stato eletto con largo margine e la stessa Serie A continua a manifestargli completo supporto”. Quindi non c’è alcuna possibilità che passi in cavalleria un eventuale commissariamento a via Allegri.

“Rispettare l’autonomia del calcio italiano”

La Lega Serie A, inoltre, asserisce che “pur nel rispetto dei principi e delle regole della Federazione e del Coni, la Lega Calcio Serie A ritiene il commissariamento del tutto inopportuno, anche perché potrebbe condurre nel caos il calcio, in una fase delicatissima”. C’è da rifondare un movimento, da restituire non solo l’orgoglio ma anche la competitività a uno sport che rappresenta, al di là delle questioni prettamente sportive e di orgoglio nazionale, un comparto economico fondamentale. E, infine, c’è da rispettare il volere della Uefa. “Anche alla luce della chiara posizione espressa dall’UEFA, si raccomanda e si auspica il rispetto dell’autonomia del calcio italiano”, la richiesta finale della Lega.

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