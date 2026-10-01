Esteri

Fallisce l’esecuzione di Christa Pike: la donna resta in vita dopo due iniezioni letali

Il governatore del Tennessee sospende tutte le condanne a morte per il resto dell’anno

di Cinzia Rolli - 1 Ottobre 2026

L’esecuzione della pena capitale nei confronti di Christa Pike in Tennessee è fallita clamorosamente dopo la somministrazione di due dosi di iniezione mortale. La donna, 50 anni, è sopravvissuta alla procedura ed è stata trasferita d’urgenza in ospedale per ricevere cure mediche.

A seguito di questo insuccesso senza precedenti, il governatore del Tennessee, Bill Lee, ha sospeso tutte le esecuzioni nello Stato per il resto dell’anno.

Dietro il vetro della sala stampa del penitenziario di massima sicurezza di Nashville, il silenzio dei giornalisti-testimoni è stato interrotto solo dal respiro della condannata che non voleva fermarsi.

I resoconti di chi era presente descrivono una sequenza drammatica, scandita da tende che si chiudevano e un audio interno che amplificava l’orrore di una procedura completamente fuori controllo.

La macchina della morte si è messa in moto con la somministrazione della prima siringa di pentobarbital. Subito dopo l’iniezione, i funzionari carcerari hanno abbassato la tenda che separava i testimoni dalla lettiga, un protocollo standard per attendere il decesso al riparo dagli sguardi. Ma quando la tenda è stata rialzata, tre minuti più tardi, Christa Pike era ancora viva. Il suo petto continuava a muoversi regolarmente.

La seconda dose, il russare e i legali: “agonia non necessaria”

Davanti al fallimento del primo tentativo, i boia hanno optato per una misura drastica. La tenda è stata nuovamente calata e nella stanza d’esecuzione è stata iniettata una seconda dose massiccia di farmaco letale. È a questo punto che la situazione è precipitata.

L’audio della stanza, rimasto aperto per i testimoni, ha iniziato a trasmettere il rumore di un forte e pesante russare. Un segno inequivocabile che il cuore della condannata continuava a battere, respingendo gli effetti del veleno.

I funzionari hanno quindi spento bruscamente il sistema audio e ordinato l’immediata evacuazione dei giornalisti dalla struttura.

Mentre i testimoni venivano allontanati, nel cortile del carcere è scattata l’emergenza medica, con il viavai delle ambulanze arrivate a sirene spiegate per trasportare la cinquantenne d’urgenza in ospedale.

I legali della donna hanno depositato un ricorso alla Corte Suprema denunciando gravi anomalie nel protocollo: in particolare vene rotte nel tentativo disperato di trovare un accesso venoso, utilizzo di farmaci degradati o inefficaci e assenza di assistenza medica idonea nella camera della morte.

Gli avvocati chiedono il blocco definitivo della procedura, parlando di “agonia non necessaria”, che vìola apertamente il divieto costituzionale di infliggere punizioni crudeli e inusuali.

Dal delitto del 1995 alla Corte Suprema, il caso Christa Pike

Se l’iniezione letale fosse andata a buon fine, Christa Pike sarebbe entrata nella storia penitenziaria americana come la prima donna giustiziata in Tennessee da oltre due secoli.

La cinquantenne si trovava nel braccio della morte da ben tre decenni: nel 1995, a soli 18 anni, era stata condannata per l’omicidio della compagna di classe diciannovenne Colleen Slemmer.

Data la sua età all’epoca dei fatti, la Pike era diventata una delle donne più giovani mai condannate alla pena capitale negli Stati Uniti.

Anche la vigilia dell’esecuzione è stata segnata da una fortissima incertezza istituzionale. Nelle ore precedenti, una corte d’appello federale aveva infatti decretato un blocco temporaneo della procedura per valutare i gravi abusi infantili subiti dalla donna. A sbloccare la situazione era stata la Corte Suprema degli Stati Uniti, che con un verdetto definitivo arrivato appena nove ore prima del caos nella camera della morte aveva revocato la sospensione, dando il via libera a quella che si sarebbe poi trasformata in un’esecuzione disastrosa.

Il clamoroso fallimento di Nashville riaccende i riflettori sulla brutalità della pena di morte nel XXI secolo. Mentre la difesa parla di tortura e la Costituzione americana vacilla sotto il peso di un’esecuzione trasformata in un vero e proprio calvario, il caso di Christa Pike smette di essere solo la cronaca di un delitto del passato e diventa una riflessione profonda sulla giustizia.

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