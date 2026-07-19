Esteri

Palm Beach Trumpport: quando intitolare diventa colonizzare

La rinomina dello scalo come atto di occupazione simbolica. Un micro‑regno costruito a colpi di insegne e piste inaugurate

di Ernesto Ferrante - 19 Luglio 2026

C’è un momento, nella vita pubblica di Donald Trump, in cui la realtà smette di essere un luogo e diventa un supporto, una superficie, un cartellone da “colonizzare”. Il ribattezzare l’aeroporto internazionale di Palm Beach con il suo nome non è un omaggio. Si tratta soprattutto di un’operazione di branding territoriale. Un atto di occupazione simbolica che racconta, meglio di mille discorsi, la sua antica ossessione per la saturazione dello spazio.

Il cartello come dichiarazione di proprietà

Giovedì scorso, lungo la strada che porta allo scalo, è comparso il nuovo cartello: “Presidente Donald J. Trump International Airport”. Non una semplice insegna, ma una dichiarazione di proprietà. Dentro, il nome lampeggia sugli schermi dei check-in, come se ogni passeggero dovesse passare attraverso un piccolo rito di riconoscimento. Il tycoon ha celebrato la decisione su Truth Social, assicurando che lo scalo diventerà “uno dei più spettacolari al mondo”. È la sua formula abituale. Tutto ciò che porta il suo nome deve essere magnificato, ingigantito, trasformato in un monumento a sé stesso.

L’inaugurazione all’alba e la logica del marchio

La coreografia inaugurale è stata affidata a Eric Trump, che ha pensato bene di atterrare alle 5:01 del mattino con il “Trump Force One”, per evitare che un volo UPS avesse l’onore di toccare per primo la pista ribattezzata. Una puntualità quasi militare, e soprattutto una messa in scena con una logica intrinsecamente commerciale: il marchio deve inaugurare il marchio. Il figlio ha poi dichiarato che nessuno “incarna Palm Beach meglio di Donald Trump”, ricordando che la strada principale che conduce all’aeroporto porta già il nome del padre. È la costruzione di un micro-regno. Residenza a tre chilometri, arteria principale dedicata, ora lo scalo. Una geografia che si chiude su sé stessa, come un parco tematico della sua presenza.

L’istituzionalizzazione del brand

Il via libera del governatore Ron DeSantis ha trasformato l’operazione in un atto istituzionale, ma la sostanza resta quella di sempre. Donald Trump non si limita a occupare la scena politica, si imprime fisicamente sul territorio. Ogni luogo è un’occasione per estendere la propria silhouette, per trasformare un luogo pubblico in un’estensione del proprio brand. Non è narcisismo, ma una strategia di saturazione. Una volontà di rendere impossibile, anche solo per un istante, immaginare un paesaggio che non contenga il suo nome.

Un aeroporto inglobato nella narrazione

Tra i passeggeri, i pareri erano contrastanti. L’aeroporto non è stato semplicemente ribattezzato, è stato inglobato. Assorbito come altre cose in una narrazione che da anni procede con la stessa logica, quella di trasformare l’America in un grande catalogo di proprietà simboliche, un territorio disseminato di insegne, un paesaggio dove il “vuoto” non è contemplato.

Perché il vuoto, per Trump, è un’offesa. È un lembo non ancora conquistato, un centimetro che non parla di lui. E allora deve essere riempito, firmato, ribattezzato. Palm Beach è solo il penultimo tassello. Il prossimo, con ogni probabilità, è già stato individuato. In attesa, come sempre, del suo cartello.